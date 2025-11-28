أخبار التكنولوجيا | تحذيرات خطيرة في الجمعة السوداء 2025.. حادث أمني يطال مستخدمي OpenAI

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تستعد شركة آبل لتجاوز منافستها الكورية الجنوبية سامسونج للإلكترونيات لتصبح أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم خلال العام الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة Counterpoint Research.

أعلنت شركة OpenAI، عن إيقاف استخدام منصة التحليلات Mixpanel بعد حادث أمني لدى المزود أدى إلى تسريب معلومات المستخدمين المرتبطين بحسابات API الخاصة بالشركة.

مع تزايد قدرات الآلات وذكائها، يتصاعد القلق من تأثيرها على وظائف البشر، وكشف تقرير حديث أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادرا بالفعل على استبدال نحو 12% من الوظائف في الولايات المتحدة، بينما تعد قطاعات المال والرعاية الصحية والخدمات المهنية الأكثر هشاشة أمام هذا التحول.

مع اندفاع المستهلكين نحو صفقات “الجمعة السوداء” على أجهزة مثل آيفون 17 المخفض، ونظارات Ray-Ban، والساعات الذكية بنصف السعر، حذر خبراء الأمن السيبراني من موجة احتيال واسعة تستهدف المتسوقين عبر الإنترنت.

شهد الحدث العالمي الذي أقامته شركة شاومي في بالي الكشف عن هاتفي Poco F8 Ultra و Poco F8 Pro، في خطوة تعد الأقوى حتى الآن ضمن مساعي لدخول علامة “بوكو” التجارية سوق الفئة العليا بجدية.

أطلقت شركة نوثينج Nothing، هاتفها الذكي الجديد من الفئة المتوسطة “Nothing Phone 3a Lite”، ليكون الخيار الأكثر توفيرا ضمن سلسلة 3a، وليقدم نظام تنبيهات ضوئية جديدا باسم Glphy Light بديلا لواجهة Glyph الشهيرة الخاصة بالشركة.

كشفت شركة الذكاء الاصطناعي الألمانية Black Forest Labs عن FLUX.2، وهو نظام جديد لتوليد الصور وتحريرها يضم أربعة نماذج متكاملة صممت لدعم سير عمل احترافي بمستوى جودة الإنتاج.

مليونا تحميل في 6 أيام.. تطبيق الذكاء الاصطناعي الجديد يهدد بقلب موازين ChatGPT



أصبح تطبيق LingGuang، الذي أطلقته مؤخرا مجموعة Ant Group، واحدامن أنجح الإصدارات التكنولوجية في الصين لعام 2025، حيث تجاوز عدد تحميلاته مليونين خلال ستة أيام فقط.



