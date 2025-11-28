أخبار التكنولوجيا | تحذيرات خطيرة في الجمعة السوداء 2025.. حادث أمني يطال مستخدمي OpenAI

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن
عقب مواجهة الليلة.. بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
أول تعليق من حماس على الأحداث في بيت جن بسوريا
الضفة المحتلة.. منح 10 آلاف مستوطن إضافي رخصة لحمل السلاح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

نيران المنافسة تشتعل.. آبل تعود ملكة لسوق الهواتف بعد غياب دام عقدا
 

تستعد شركة آبل لتجاوز منافستها الكورية الجنوبية سامسونج للإلكترونيات لتصبح أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم خلال العام الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة Counterpoint Research.

أسماء وبريد إلكتروني في خطر .. حادث أمني يطال مستخدمي OpenAI

أعلنت شركة OpenAI، عن إيقاف استخدام منصة التحليلات Mixpanel بعد حادث أمني لدى المزود أدى إلى تسريب معلومات المستخدمين المرتبطين بحسابات API الخاصة بالشركة.

%12 من الوظائف مهددة.. دراسة تكشف أسرار استبدال البشر بالذكاء الاصطناعي

 

مع تزايد قدرات الآلات وذكائها، يتصاعد القلق من تأثيرها على وظائف البشر، وكشف تقرير حديث أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادرا بالفعل على استبدال نحو 12% من الوظائف في الولايات المتحدة، بينما تعد قطاعات المال والرعاية الصحية والخدمات المهنية الأكثر هشاشة أمام هذا التحول.

خصومات لا تصدق وفخ مظلم.. تحذيرات خطيرة في الجمعة السوداء 2025

 

مع اندفاع المستهلكين نحو صفقات “الجمعة السوداء” على أجهزة مثل آيفون 17 المخفض، ونظارات Ray-Ban، والساعات الذكية بنصف السعر، حذر خبراء الأمن السيبراني من موجة احتيال واسعة تستهدف المتسوقين عبر الإنترنت.


بوكو تدخل رسميا عالم الهواتف الرائدة.. سعر ومواصفات Poco F8 Ultra

شهد الحدث العالمي الذي أقامته شركة شاومي في بالي الكشف عن هاتفي Poco F8 Ultra و Poco F8 Pro، في خطوة تعد الأقوى حتى الآن ضمن مساعي لدخول علامة “بوكو” التجارية سوق الفئة العليا بجدية.

جهاز غامض يغزو الأسواق.. هاتف Nothing الجديد بسعر صادم ومزايا مربكة

 

أطلقت شركة نوثينج Nothing، هاتفها الذكي الجديد من الفئة المتوسطة “Nothing Phone 3a Lite”، ليكون الخيار الأكثر توفيرا ضمن سلسلة 3a، وليقدم نظام تنبيهات ضوئية جديدا باسم Glphy Light بديلا لواجهة Glyph الشهيرة الخاصة بالشركة.

إطلاق غامض يهز عالم الذكاء الاصطناعي.. FLUX.2 يقتحم الساحة ويقلب قواعد اللعبة فجأة

 

كشفت شركة الذكاء الاصطناعي الألمانية Black Forest Labs عن FLUX.2، وهو نظام جديد لتوليد الصور وتحريرها يضم أربعة نماذج متكاملة صممت لدعم سير عمل احترافي بمستوى جودة الإنتاج.

مليونا تحميل في 6 أيام.. تطبيق الذكاء الاصطناعي الجديد يهدد بقلب موازين ChatGPT
 

أصبح تطبيق LingGuang، الذي أطلقته مؤخرا مجموعة Ant Group، واحدامن أنجح الإصدارات التكنولوجية في الصين لعام 2025، حيث تجاوز عدد تحميلاته مليونين خلال ستة أيام فقط. 


 

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز

الثلاثاء المقبل..رئيس نادي بيراميدز أمام النيابة لتزوير قيد الناشئين

أرشيفية

النيابة العامة تعقد حلقة نقاشية حول التوازن بين سلامة المريض وحقوق الأطقم الطبية

حبس

حبس 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

