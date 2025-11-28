قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الحارس المصاب في واشنطن يصارع من أجل حياته
توقيع بروتوكول طرح حق انتفاع وإدارة مرفق النقل الداخلي بالغربية
أقدم من أهرامات الجيزة| هرم يوناجوني في اليابان يكشف أسرار حضارة مجهولة تحت البحر
من الهجمات الواسعة إلى التجسس الشخصي.. إيران تستهدف كبار المسؤولين الإسرائيليين
إيقاف 4 لاعبين.. قرارات لجنة الانضباط في الكاف بشأن مباراة الهلال ومولودية الجزائر
منح دراسية للحصول على الدكتوراة من المجر.. تفاصيل التقديم
تحرك محدود للدولار في عدد من البنوك اليوم الجمعة
جيش الاحتلال: مقـتل 370 عنصرا من حزب الله منذ وقف إطلاق النار فى لبنان
إدارة ترامب تجري مراجعة شاملة لقوانين الهجرة بعد إطلاق النار على الحرس الوطني
أبو ريدة: أشعر بالحزن بسبب رمضان صبحي.. وربنا يفك ضيقته
ترامب يعلن وفاة جندية الحرس الوطني في حادث إطلاق النار أمام البيت الأبيض
النقل تكشف تفاصيل مشروع “تحيا مصر 2” بميناء الدخيلة
باحث بالعلاقات الدولية: الحديث عن عمليات فدائية في شمال الضفة غير دقيق

غزة
محمود محسن

أكد أشرف عكة، الباحث في العلاقات الدولية والسياسات الأمنية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل كل سبل الحياة في الضفة الغربية، موضحًا أنه يستخدم الضفة وتغيير الواقع فيها كجزء من مشروع سياسي وأمني يستهدف الوجود الفلسطيني.

وقال عكة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن المواجهات الدائمة بين المستوطنين والأهالي باتت مشهدًا يوميًا في مختلف مناطق الضفة، مشددًا على أنه لا توجد عمليات عسكرية حقيقية في الضفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال "يقتل المواطنين والفلسطينيين بدم بارد"، وأن ما يروّجه الاحتلال بشأن وجود معركة مع قادة عسكريين من الفصائل "مجرد ادعاءات لا أساس لها".

وشدد أشرف عكا، على أن الحديث عن عمليات فدائية في شمال الضفة غير دقيق، وأنه لا يوجد حتى الآن قرار وطني فلسطيني بإعلان المواجهة مع المستوطنين المعتدين، متابعًا: "هناك تحريض مستمر ضد القيادة الفلسطينية والوجود الفلسطيني ذاته، والاحتلال يحاول استغلال الضفة لتحقيق مكاسب سياسية، بينما يسعى نتنياهو إلى تدشين معركة شاملة مع الشعب الفلسطيني".

