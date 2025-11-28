باحث بالعلاقات الدولية: الحديث عن عمليات فدائية في شمال الضفة غير دقيق

أكد أشرف عكة، الباحث في العلاقات الدولية والسياسات الأمنية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل كل سبل الحياة في الضفة الغربية، موضحًا أنه يستخدم الضفة وتغيير الواقع فيها كجزء من مشروع سياسي وأمني يستهدف الوجود الفلسطيني.

وقال عكة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن المواجهات الدائمة بين المستوطنين والأهالي باتت مشهدًا يوميًا في مختلف مناطق الضفة، مشددًا على أنه لا توجد عمليات عسكرية حقيقية في الضفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال "يقتل المواطنين والفلسطينيين بدم بارد"، وأن ما يروّجه الاحتلال بشأن وجود معركة مع قادة عسكريين من الفصائل "مجرد ادعاءات لا أساس لها".

وشدد أشرف عكا، على أن الحديث عن عمليات فدائية في شمال الضفة غير دقيق، وأنه لا يوجد حتى الآن قرار وطني فلسطيني بإعلان المواجهة مع المستوطنين المعتدين، متابعًا: "هناك تحريض مستمر ضد القيادة الفلسطينية والوجود الفلسطيني ذاته، والاحتلال يحاول استغلال الضفة لتحقيق مكاسب سياسية، بينما يسعى نتنياهو إلى تدشين معركة شاملة مع الشعب الفلسطيني".