عضو بالشيوخ: برنامج التنمية المحلية بالصعيد تحفيز للاقتصاد الإقليمي

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، :"برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يمثل نموذجًا متكاملًا للحوكمة الرشيدة، حيث يربط بين التخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد المحلية بطريقة شفافة وفعّالة، بما يعزز من جودة الخدمات ويحقق أقصى استفادة للمواطنين."

وأضاف سميرفي لـ صدي البلد أن البرنامج لم يقتصر على تحسين البنية الإدارية فقط، بل أسس لمسار طويل الأمد لدعم التنمية الاقتصادية الإقليمية، وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في الصعيد. هذه التجربة تثبت أن الإدارة المحلية المتطورة يمكن أن تكون محركًا رئيسيًا للنمو وتحقيق التنمية المستدامة."

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن نجاح المرحلة الأولى من البرنامج يوفر قاعدة صلبة لتعميم التجربة على باقي المحافظات، ويؤكد أن الدمج بين الشفافية والمشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج يشكل الطريق الأمثل لتحقيق العدالة التنموية وتحسين حياة المواطنين على أرض الواقع."