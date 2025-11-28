قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنفيذ الغلق الكلي بشارع الهرم لإنشاء محطة مترو المطبعة.. تعرف على البدائل
أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 في مصر
هل يجوز الترديد خلف الأذان المسجل وهل له نفس ثواب أذان المسجد
ترامب يتوعد بوقف دائم للهجرة للولايات المتحدة من دول العالم الثالث
بينهم نساء وأطـفال.. استشهاد 10سوريين في بلدة بيت جن بنيران الاحتلال
جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود بجروح خطيرة في اشتباكات بيت جن بريف دمشق
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي
كنوز الأسرة العلوية تتألق في متحف الغردقة… معروضات نادرة تكشف فصولا خفية من تاريخ مصر الحديث
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية
زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب وسط إيران
أبرز مباريات اليوم الجمعة 28-11-2025
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025
ديني

موضوع خطبة الجمعة اليوم .. كن جميلًا ترى الوجود جميلًا

موضوع خطبة الجمعة اليوم
عبد الرحمن محمد

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم 21 من  نوفمبر 2025م، الموافق 30 من جمادى الأولى 1447هـ، بعنوان: "كن جميلًا ترى الوجودَ جميلًا".

وقالت الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة التوعية بآداب وذوقيات الاختلاف ووجوب احترام الآخر، علمًا بأن الخطبة الثانية من موضوعات حملة "صحح مفاهيمك" تحت عنوان: (حرمة التعدي على الجار).

الأوقاف تفتتح 19 مسجدا اليوم 

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح (١٩) مسجدًا، غدًا الجمعة ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (١٥) مسجدًا، وصيانة وتطوير (٣) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٣٢٤) مسجدًا من بينها (٢٤٨) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٧٦) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠٢١م بلغ (١٣٨١٣) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٤ مليارًا و ٢٢٩ مليون جنيه.
وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد أبو حسين القبلي بقرية العمرية – مركز دمنهور، ومسجد الشرقان الغربي بقرية البرنوجي – مركز دمنهور، ومسجد الرحمة  بعزبة الصبان بقرية كوم البركة – مركز كفر الدوار، ومسجد خورشيد أغا بقرية دقدوقة – مركز إيتاي البارود.
وفي محافظة الدقهلية:
تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية منشأة البدوي – مركز طلخا، والمسجد الكبير بعزبة صبري ناشد بقرية كفر الصلاحات – مركز بني عبيد.
وفي محافظة قنا:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية العسيرات – مركز فرشوط. 
وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد عزبة ماهر العالم - مركز قطور.
وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية جبلة – مركز سنورس، ومسجد كاسح حسن بقرية كاسح حسن – مركز أبشواي.

وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة الجدارة – مركز بيلا.
وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن مناع بقرية كفر تركي - مركز العياط.
وفي محافظة سوهاج:
تم إنشاء وبناء مسجد الرحمن بمنطقة الإسكان فوق المتوسط بالحي الأول – مدينة سوهاج.
وفي محافظة بني سويف:
تم إحلال وتجديد مسجد الحكيم الجديد بقرية سدس – مركز ببا.
كما تم صيانة وتطوير مسجد الهدي النبوي بعزبة راشد محمد – مركز ناصر.
وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد الأنوار بقرية منشأة عبد اللطيف – مركز كفر صقر.
كما تم صيانة وتطوير المسجد الكبير بقرية أبو شرابية – مركز كفر صقر.
وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد الأنصار بعزبة الخشابة – مركز المنيا.
وفي محافظة القليوبية:
تم صيانة وتطوير مسجد النور بقرية كفر حسن سعد – مركز طوخ.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

موضوع خطبة الجمعة خطبة الجمعة وزارة الأوقاف الأوقاف

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

الانفلونزا الجديدة

بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

مترو الأنفاق

امتداد الخط الأول للمترو من المرج الجديدة إلى شبين القناطر | تفاصيل مهمة

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
