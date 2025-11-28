قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم
سفير موسكو بلندن: مصادرة الأصول الروسية في بريطانيا سرقة
دعاء يوم الجمعة للرزق والبركة .. أجمل الأدعية المستجابة
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني في برشلونة
أوروبا تجهز ردودا سيبرانية ومناورات لمواجهة حرب روسيا الهجينة
لو مادفعتش هنقطع الكهرباء.. حقيقة تلك الرسالة
أوكرانيا: لن نوافق على التنازل عن الأراضي لإنهاء الحرب مع روسيا
سببان لنفاد رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع
الأمين العام للتعاون الإسلامي يشيد بالدور الريادي لمصر في دعم العمل المشترك
سوريا.. تبادل إطلاق نار وقصف مدفعي خلال عملية إسرائيلية في ريف دمشق
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
ما أثر الزواج على الذمة المالية للزوجة؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الجمعة 28-11-2025

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الجمعة الموافق 28 /11 /2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضراوات اليوم بأسوان

- الطماطم 10 جنيهات للكيلو.

- طماطم الصلصة 5 للكيلو.

- بسلة 30 جنيها للكيلو.

- خيار بلدي 10 جنيهات للكيلو

- كرنب 30 جنيهًا.

- بطاطا الكيلو 15 جنيها.

- باذنجان أسود 10 جنيهات للكيلو.

- بطاطس تحمير 10 جنيهات للكيلو.

- بصل أبيض فتيل 2 كيلو بـ35 جنيها.

- بصل أحمر 15 جنيهًا للكيلو.

- فلفل حشو بلدي 20 جنيهًا للكيلو.

- شطة بلدي 20 جنيها للكيلو.

- شطة أومجي 20 جنيهًا.

- جزر  15 جنيها.

- جزر أحمر مسكر 20 جنيها للكيلو.

- خس 10 جنيهات.

- كوسة حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان أبيض 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان عروس أسود 10 جنيهات للكيلو.

- بامية فرك خضراء 40 جنيهًا للكيلو.

- بامية صغيرة زيرو 70 جنيهًا الكيلو.

- ملوخية 20 جنيها للكيلو.

- ثوم بلدي 100 جنيه للكيلو.

- ليمون 30 جنيهًا للكيلو.

- بنجر 15 جنيها.

أسعار الفاكهة

- تين 25 جنيهًا للكيلو.

- رومان 20 جنيها للكيلو.

- برتقال 20 جنيهًا للكيلو.

- جوافة بناتي 35 جنيهًا للكيلو.

- موز 25 جنيها للكيلو.

- بلح برحي 50 جنيهًا للكيلو.

- تفاح 70 جنيهًا للكيلو.

- عنب 50 جنيهًا للكيلو.

- كاكا 35 جنيها للكيلو.

يذكر أن محافظة أسوان تشهد توافدًا كبيرًا للأهالي على الأسواق الأسبوعية الشعبية، أبرزها:

سوق الأربعاء بمدينة إدفو.

سوق الخميس بمدينة أسوان ومركز كوم أمبو.

سوق الاثنين بمركز نصر النوبة.

وتتميز هذه الأسواق بأسعار مناسبة مقارنة بالمحال التجارية، ما يجعلها محط إقبال الأهالي على الخضراوات والفواكه والطيور ومنتجات المأكولات المتنوعة.


 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

الانفلونزا الجديدة

بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

فيروس ماربورج

أسباب الإصابة بفيروس ماربورج وطرق انتشاره

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

ترشيحاتنا

ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز

الثلاثاء المقبل..رئيس نادي بيراميدز أمام النيابة لتزوير قيد الناشئين

أرشيفية

النيابة العامة تعقد حلقة نقاشية حول التوازن بين سلامة المريض وحقوق الأطقم الطبية

حبس

حبس 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال

بالصور

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة

فيديو

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد