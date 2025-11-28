البرلمان العربي يهنئ الجمهورية الإسلامية الموريتانية بذكرى الاستقلال

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن خالص التهاني والتبريكات إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية قيادةً وحكومةً وبرلماناً وشعبًا، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال والذي يوافق 28 نوفمبر من كل عام.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أنها ذكرى وطنية غالية على قلب كل موريتاني وعربي، ورمز للإرادة الوطنية المخلصة في بناء الدولة والحفاظ على سيادتها واستقلالها.

وأكد "اليماحي"، حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجمهورية الموريتانية، معربًا عن خالص تمنياته لها وشعبها العزيز بمزيد من التقدم والرخاء والازدهار تحت القيادة الحكيمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية.