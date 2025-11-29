برلمانية: استثمارات إيني خطوة نحو اقتصاد تنافسي أكثر استدامة

أكدت النائبة شيماء نبيه ، عضو مجلس النواب ، أن ضخ شركة إيني استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار داخل مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة خطوة نحو اقتصاد تنافسي أكثر استدامة .

و أشارت" نبيه “ فى تصريح لـ ” صدى البلد " إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تعزيز البنية التحتية ، وتوفير الألاف من فرص العمل للشباب مما يسهم بدوره في تحسين الاقتصاد الوطني.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد لقاءً مهمًا مع رئيس شركة "إيني" الإيطالية، أكبر شريك لمصر في قطاع الغاز، حيث أعلن رئيس الشركة عن خطة لضخ استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار داخل مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

زيادة حجم الإنتاج

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالعاصمة الجديدة، أن الشركة أكدت التزامها بحفر مزيد من الآبار في منطقة حقل ظهر، إلى جانب مناطق أخرى تخضع لامتيازها، مشيرًا إلى وجود تفاؤل كبير لدى الشركة بشأن زيادة حجم الإنتاج في الفترة القادمة.