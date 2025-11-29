طاقة مستمرة.. أشهر وجبات الإفطار السريعة لـ مشاهير الرياضة قبل التدريب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أسماء عبد الحفيظ

الإفطار قبل التمرين هو الوجبة الأهم التي تحدد مستوى الطاقة والأداء طوال اليوم، ومع تريندات الصحة واللياقة على مواقع التواصل، أصبح جمهور المشاهير يشارك وجباته الصحية صباحًا، وهو ما خلق موجة اهتمام واسعة بين متابعي السوشيال ميديا.

هذه الوجبات ليست مجرد موضة، بل تم تصميمها لتوفير طاقة مستمرة، بروتين كافٍ، وكربوهيدرات معقدة قبل ممارسة الرياضة. في هذا المقال، سنستعرض أشهر وجبات الإفطار السريعة للمشاهير، مع تحليلات صحية ونصائح لتحضيرها بسهولة في المنزل.

1. شوفان بالحليب والمكسرات

يعتبر الشوفان من أفضل الخيارات قبل التمرين، حيث يوفر:

  • كربوهيدرات معقدة لإطلاق الطاقة ببطء.
  • ألياف تساعد على الهضم.
  • بروتين عند دمجه مع الحليب.

طريقة التحضير:

  • نصف كوب شوفان.
  • كوب حليب قليل الدسم أو نباتي.
  • رشة مكسرات مثل اللوز أو الجوز.
  • يمكن إضافة فواكه مثل التوت أو الموز.
فوائد صحية:

  • يمنع الشعور بالجوع أثناء التدريب.
  • يساعد على تحسين مستويات الطاقة دون زيادة السكر في الدم.

2. توست أفوكادو مع بيض مسلوق

 بيض مسلوق

يعد من وجبات الإفطار الرائجة بين المشاهير الرياضيين، ويحتوي على:

  • دهون صحية من الأفوكادو.
  • بروتين من البيض.
  • ألياف من التوست الكامل.

نصائح التحضير:

استخدم خبزًا كامل الحبوب للحصول على ألياف أكثر.

يمكن إضافة رشة فلفل أسود أو طماطم مقطعة لإضافة نكهة وفوائد إضافية.

التحليل الصحي:

  • دهون الأفوكادو تحافظ على صحة القلب.
  • البروتين يساعد على بناء العضلات وتحفيز عملية الأيض.

3. سموذي الفواكه + سبانخ + بروتين بودرة

انتشر هذا السموذي على تيك توك بين الرياضيين الشباب، وهو:

  • غني بالفيتامينات والمعادن.
  • يمد الجسم بالطاقة بسرعة قبل التمرين.
  • يحتوي على بروتين لدعم العضلات أثناء النشاط البدني.

طريقة التحضير:

  • موزة واحدة.
  • حفنة سبانخ طازجة.
  • نصف كوب حليب لوز.
  • ملعقة بروتين بودرة.
  • امزج كل المكونات بالخلاط حتى يصبح ناعمًا.

فوائد صحية:

يمنح الجسم الألياف والفيتامينات والمعادن.

مناسب لمن يعانون من الهضم البطيء قبل التمرين.

4. زبادي يوناني بالفواكه والعسل

  • يحتوي على بروتين عالي الجودة.
  • الفواكه توفر السكر الطبيعي للطاقة السريعة.
  • العسل يمنح نكهة طبيعية ويزيد النشاط.

نصائح التحضير:

استخدم زبادي قليل الدسم أو خالي من السكر.

أضف المكسرات لتحسين القيمة الغذائية وزيادة الشبع.

5. بان كيك الشوفان والبروتين

أصبح تريند على إنستغرام للرياضيين الذين يريدون إفطارًا ممتعًا وسريعًا:

نصف كوب شوفان.

بيضة واحدة أو بروتين بودرة.

رشة قرفة.

يمكن تحميصه سريعًا على المقلاة بدون زيت أو بزيت زيتون خفيف.

التحليل الصحي:

وجبة متوازنة تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين.

تمنح الطاقة لفترة طويلة وتناسب من يمارسون تدريبات صباحية مكثفة.

نصائح عامة لإفطار صحي قبل التمرين

  • تجنب الإفراط في السكريات الصناعية قبل الرياضة.
  • تناول الكربوهيدرات المعقدة مع البروتين للحصول على طاقة مستمرة.
  • شرب كمية كافية من الماء قبل التمرين للحفاظ على الترطيب.
  • يمكن تناول وجبة خفيفة إضافية إذا كان التمرين متأخرًا بعد الإفطار بأكثر من ساعتين.
