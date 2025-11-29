رئيس جامعة حلوان: توسعات بمستشفى بدر وإضافة أقسام جديدة | خاص

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أنه خلال الفترة الجارية يتم تنفيذ خطة بتوسعات في مستشفى بدر الجامعي، مؤكدًا أن المستشفى شهدت طفرة كبيرة في نسب التشغيل خلال الفترة الأخيرة.

وكشف الدكتور السيد قنديل خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، تفاصيل خطة التوسعات الجارية بمستشفى بدر الجامعي، لافتا إلى أن مستشفى بدر الجامعي كان يعمل بنسبة لا تتجاوز 25% فقط في السابق، بينما ارتفعت نسبة التشغيل إلى نسبة قد تتجاوز 90% بطاقة 230 سريرًا،

وأكد رئيس جامعة حلوان، إنه جاري استغلال كافة المساحات غير المستغلة في المستشفي لخدمة المرضي، موضحا أنه تم إضافة أقسام جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل قسم الحروق، إلى جانب تطوير خدمات الطوارئ.