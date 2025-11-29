قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد هاني: الأجواء المغربية ليست جديدة وأشكر جماهير الأهلي على دعمهم
الظلام يعم أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
محافظ الإسماعيلية: إعانة لأسرة مواطن ضحى بحياته لإنقاذ فتيات بحادث
أحرار في تونس: الوقائع مثبتة في قضايا "التآمر على أمن الدولة"
برساله رومانسية.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده
طاهر محمد طاهر: ضغط الجماهير كان على لاعبي الجيش الملكي وليس الأهلي
الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟
قرار عاجل بحق القادمين إلى أمريكا بجوازات سفر أفغانية
إسرائيل تضغط على لبنان والولايات المتحدة بسبب تهديدات حزب الله
سعر أشهر عيار ذهب فى مصر اليوم 29-11-2025
بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟
رئيس جامعة حلوان: توسعات بمستشفى بدر وإضافة أقسام جديدة | خاص
رئيس جامعة حلوان: توسعات بمستشفى بدر وإضافة أقسام جديدة | خاص

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
حسام الفقي

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أنه خلال الفترة الجارية يتم تنفيذ خطة بتوسعات في مستشفى بدر الجامعي، مؤكدًا أن المستشفى شهدت طفرة كبيرة في نسب التشغيل خلال الفترة الأخيرة.

وكشف الدكتور السيد قنديل خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، تفاصيل خطة التوسعات الجارية بمستشفى بدر الجامعي، لافتا إلى أن مستشفى بدر الجامعي كان يعمل بنسبة لا تتجاوز 25% فقط في السابق، بينما ارتفعت نسبة التشغيل إلى نسبة قد تتجاوز 90%  بطاقة 230 سريرًا، 

وأكد رئيس جامعة حلوان، إنه جاري استغلال كافة المساحات غير المستغلة في المستشفي لخدمة المرضي، موضحا أنه تم إضافة أقسام جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل قسم الحروق، إلى جانب تطوير خدمات الطوارئ.

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان مستشفى بدر الجامعي

