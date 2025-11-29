قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية
أمريكا .. رفع تعليق الإقلاع في مطار فيلادلفيا الدولي
طبيب الأهلي يكشف حالة المصابين بعد مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال
سيف زاهر: الأهلي مع ياس سوروب في حتة تانية
اليوم.. محاكمة التيك توكر قمر الوكالة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
صلة دائمة بالله .. 10 أمور تعينك على أداء الصلاة فى مواعيدها
القضاء يحسم ملف التآمر.. كيف سيتفاعل المشهد السياسي التونسي؟
خبير تكنولوجيا يحذر من فقدان ملايين الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي
أعلي سعر دولار اليوم السبت 29-11-2025
طاقة مستمرة.. أشهر وجبات الإفطار السريعة لـ مشاهير الرياضة قبل التدريب
بعثة الأهلي تغادر المغرب عائدة إلى القاهرة | صور
بقيت أم العريس ..لميس الحديدي تحتفل بقراءة فاتحة نجلها | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

صلة دائمة بالله .. 10 أمور تعينك على أداء الصلاة فى مواعيدها

الخشوع
الخشوع

كيف أعين نفسي على أداء الصلاة وعدم تركها؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط.

كيف أعين نفسي على أداء الصلاة؟

وأوضح مرزوق من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك 9 أمور تجعلك من المحافظين عليها، موجها حديثه إلى كل شاب أو فتاة إلى كل رجل كبير أو امرأة مسنة إلى كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض إذا كنت ممن يتركون الصلاة بالمرة، إذا كنت ممن لا يحافظون على مواقيتها، إذا كنت ممن ينقرونها كنقر الديك من السرعة في الأداء ولا تحافظ على الاطمئنان في الركوع والسجود، إذا كنت ممن يفعلون ذلك فأنت على خطر عظيم .

وبين بعض اللمحات القرآنية عن أهمية الصلاة وأنها هي الصلة الدائمة بالله، وحافظ على أدائها كما أداها وحافظ عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضيفا: لاحظ أن عمرك يتقدم كل يوم إلى الآخرة وما مضى منه لن يعود إلى يوم القيامة.

ومن هذه النصائح الغالية بالصلاة مايلي:

1- أوصى الله عيسى عليه السلام بالصلاة وهو في المهد صبيًا، فلكم أن تتخيلوا وليدًا في مهده يقول: (وأوصاني بالصلاة)

2- لما نهى شعيبٌ عليه السلام قومه عن الشرك وعن الفساد الاقتصادي "قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك...." أرأيت بمَ يُعرف المصلحون؟ وماذا يعظِّمون؟!

3- يترك ابراهيم عليه السلام أهله في صحراء قاحلة، ثم يقول: "ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة"

4- يأتي موسى عليه السلام لموعدٍ لا تتخيل العقولُ عظمته، فيتلقى أعظمَ أمرين: "إنني أنا الله لا إله إلا أنا فـاعبدني.. وأقم (الصلاة) لذكري"

5- ما أجلَّ هذا الوحي!"وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوَّءا لقومكما بمصر بيوتًا واجعلوا بيوتكم قبلةً وأقيموا الصلاة".

6- سليمان عليه السلام يضربُ أعناقَ خيله وسوقَها؛ لأنها أشغلته عن صلاة العصر "حتى توارت بالحجاب"!، متسائلا بالله عليك!، ما حالي وحالك عند فوات الصلاة؟!

7- أين جاءت بشرى الولد لزكريا عليه السلام بعد أن بلغ من الكبر عتيّا؟! "فنادته الملائكة وهو قائمٌ (يصلي) في المحراب" قائمٌ يصلي!

8- يُشغل الكفارُ رسول الله ﷺ عن صلاة العصر؛ فيدعو عليهم دعاءً مرعبًا! "ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة"!

9- كانت آخر ماوصى به نبينا محمد صَل الله عليه وسلم وهو على فراش الموت الصلاة الصلاة.

10- ما قُرِنت عبادةٌ في القرآن بعبادات متنوعة كالصلاة، فإنها قرينة الزكاة، والصبر، والنسك، والجهاد، وغير ذلك!، إنها الصلاة الصلاة الصلاة.

10 أمور تعينك على أداء الصلاة كيف أعين نفسي على أداء الصلاة الخشوع في الصلاة

بالصور

طاقة مستمرة.. أشهر وجبات الإفطار السريعة لـ مشاهير الرياضة قبل التدريب

بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟

التريند القاتل.. مخاطر تحديات الأكل الصحية بعد قصة الإنفلونسر الروسي

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

