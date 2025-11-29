الزراعة: بدء تسليم تقاوي البطاطس للمزارعين استعدادًا للموسم الجديد

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 275 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 21 وحتى 27 نوفمبر الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون بين مصر وإيطاليا؛ لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في التخصصات المختلفة

وخلال هذا الأسبوع شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في أعمال اجتماعات مجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، والتي تعقد في العاصمة السعودية الرياض، بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلو الدول الأعضاء بالمجلس، كما أشاد "فاروق"، بجهود منظومة جمع وتدوير قش الأرز، والتي جرت في 7 محافظات، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والبيئة ، للحد من السحابة السوداء والحفاظ على البيئة.

بينما استعرض مركز البحوث الزراعة خلال المنتدى الثقافي الثالث، استخدامات تطبيقات وأدوات الذكاء الإصطناعي في تطوير الأداء البحثي

وشارك الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، في فعاليات المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية - إنجازات استراتيجية 2030 والرؤى المستقبلية المنعقد في جامعة الملك سليمان الدولية بالتعاون مع المؤسسة الدولية للعلوم والابتكار والتنمية المجتمعية المستدامة بشرم الشيخ، كما استقبلت محطة بحوث جنوب سيناء التابعة للمركز، عددًا من الوفود الطلابية من المدارس وكليات جامعة الملك سلمان الدولية، كما استقبل المركز، وفدًا من الأكاديمية الصينية للغابات لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي في مجالات مكافحة التصحر والتأقلم مع الجفاف وحماية الموارد البيئية في المناطق الصحراوية.

بينما نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نحو 489 ندوة إرشادية لتقديم الدعم الفني لصغار المزارعين وتعزيز الإنتاجية الزراعية، في مختلف محافظات الجمهورية، فيما واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، استكمال جهودها الوطنية، ضمن الحملة القومية المكثفة للتوعية بضرورة الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، وذلك في إطار مشروع "التصدي لتغيرات المناخ من خلال التنمية المستدامة للثروة الحيوانية

كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم تحصين أكثر من 6.5 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة التي أطلقت في نهاية أكتوبر الماضي، كما نجحت الهيئة، في تحصين أكثر من 1.5 مليون طائر بمختلف المحافظات خلال أكتوبر الماضي، كذلك استقبلت، "ناتالي دور" الملحق الزراعي لدولة كندا، لبحث تعزيز التعاون المشترك في المجال البيطري.

بينما استقبل البنك القومي للجينات والموارد الوراثية بمركز البحوث الزراعية، وفد صينيا رفيع المستوى برئاسة "ليو شوني"، رئيس الأكاديمية الوطنية للغابات بالصين

كما نفذ المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فعاليات برنامجه التدريبي الدولي السابع لمتخصصين من هيئة المقاييس التنزانية، بينما أطلق معهد بحوث الصحة الحيوانية، حملة توعوية مكثفة حول ممارسات الأمن الحيوي في قطاع الإنتاج الداجني بجميع المحافظات، كخطوة استباقية لحماية الثروة الداجنة، ووقايتها من الإصابة بالأمراض الموسمية التي قد تنتشر خلال فصل الشتاء، واستقبل المعهد، وفدًا رفيع المستوى من خبراء معهد فريدريش لوفلر الألماني ، وذلك في إطار مشروع التوأمة بين المؤسستين.

كما نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية ورشة عمل متخصصة، حول استخدامات أحدث التطبيقات العلمية في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الموجات فوق الصوتية في دعم الفحص التناسلي ونقل الأجنة في حيوانات المزرعة، كذلك نظم، ورشة عمل دولية مكثفة استمرت يومين، حول التقنيات الحديثة لتشخيص وعلاج المشاكل التناسلية في الخيول وحيوانات المزرعة، كما اختتم أيضا، فعاليات القافلة البيطرية المجانية بمحافظة المنيا، والتي جاءت بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، حيث تم علاج وفحص أكثر من 3300 رأس ماشية بالمجان.

بينما أعلن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء تسليم تقاوي البطاطس للمزارعين استعدادًا للموسم الزراعي الجديد، كما عقد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، اجتماعا مع السفيرة الرومانية بالقاهرة، "أوليفيا توديريان" ، و"جورج بيتروسان"، رئيس المكتب التجاري بالسفارة، لبحث سبل تعزيز الصادرات الزراعية المصرية.

كما كشف قطاع استصلاح الأراضي، أنه تم حصر وإزالة 31 حالة تعدي في المهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي تقدر مساحتها الاجمالية بحوالي 5205 م2

بينما أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، تركيب عدد (2) جهاز حديث بمجموعة عمل متبقيات المبيدات لزيادة القدرة الإستيعابية للمعمل، كما استقبل المعمل زيارتين من طلاب من كليتي الزراعة بجامعتي بنها وعين شمس، للإطلاع على دور المعمل فى مجال تحاليل سلامة الغذاء، كما شارك المعمل، فى إحتفالية اليوم العالمى للمواصفات 2025 والمنظم من قبل كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ومشروع دعم الإتحاد الأوروبى للتجارة والصناعة والنمو ، والنفاذ السريع إلى الأسواق (تجارة)، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 7500 عينة.

