على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية
أمريكا .. رفع تعليق الإقلاع في مطار فيلادلفيا الدولي
طبيب الأهلي يكشف حالة المصابين بعد مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال
سيف زاهر: الأهلي مع ياس سوروب في حتة تانية
اليوم.. محاكمة التيك توكر قمر الوكالة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
صلة دائمة بالله .. 10 أمور تعينك على أداء الصلاة فى مواعيدها
القضاء يحسم ملف التآمر.. كيف سيتفاعل المشهد السياسي التونسي؟
خبير تكنولوجيا يحذر من فقدان ملايين الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي
أعلي سعر دولار اليوم السبت 29-11-2025
طاقة مستمرة.. أشهر وجبات الإفطار السريعة لـ مشاهير الرياضة قبل التدريب
بعثة الأهلي تغادر المغرب عائدة إلى القاهرة | صور
بقيت أم العريس ..لميس الحديدي تحتفل بقراءة فاتحة نجلها | صور
اقتصاد

أعلي سعر دولار اليوم السبت 29-11-2025

محمد يحيي

أظهر سعر أعلى دولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم السبت الموافق 29-11-2025 على مستوي البنوك المصرية.

أخر تحديث لأعلي سعر دولار 

وجاء آخر تحديث سجله أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.67 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع.

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

بنوك تبيع الدولار بسعر أعلى

وجاء أكبر سعر سجله الدولار مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الاسلامي.

الدولار اليوم

شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 29-11-2025 داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار يستقر

وأظهر سعر الدولار ثباتاً علي مستوي البنوك العاملة في مصر منذ آخر تداول سجلته العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي مساء الخميس الماضي.غ

الجنيه امام الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في أخر تداول داخل البنك المركزي المصري نحو  47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات

سعر الدولار في البنوك الأخري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، الإسكندرية، البركة"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول"

متوسط سعر الدولار 

بلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه لللبيع في بنوك " المصرف المتحد، قطر الوطني QNB، العربي الإفرقي الدولي،العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، HSBC، القاهرة، قناة السويس، سايب،ميد بنك، فيصل الاسلامي، التنمية الصناعية، مصر، نكست، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB"

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.67 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

ارتفاع معدلات الشمول المالي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات الشمول المالي للأفراد بنسبة 76.3% بنهاية يونيو الماضي بزيادة تبلغ 48.9% بالمقارنة بعام 2016.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري واطلع "صدي البلد" على تفاصيل والذي تضمن وصول معدلات الشمول المالي في مصر على مدار 9 سنوات سابقة بمقدار 214%، معززًا بالإجراءات التي اتبعها البنك لتحفيز الجهاز المصرفي لتحسين مستويات الخدمات المقدمة للعملاء وجذب ثقتهم في المنتجات المصرفية .

أوضح التقرير ان محافظ التمويل الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة ارتفعت بمعدلات غير مسبوقة خلال الفتر من 2016 حتي يونيو 2025؛ مسجًلا نموًأ اقترب من 400%.

أضاف التقرير أن هذه الاجراءات وضعت مصر في قلب التحولات العالمية، ويضمن لمواطنيها ومستثمريها فرصًا متكافئة للوصول إلى خدمات مالية متطورة وآمنة.

