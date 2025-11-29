قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كايزر تشيفز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية
أبو العينين يطالب بتوفير التمويل وزيادة الاستثمار لبناء اقتصاد أورومتوسطي مستدام
أورسولا فان درلاين تفوز بجائزة التميز بمنتدى برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط
سعر النحاس يقفز إلى مستوى قياسي بعد اضطرابات في التداول
عدة تغييرات.. تعرف على لوائح النسخة الجديدة من كأس العرب
موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أبو العينين: نجاح ميثاق المتوسط يقاس بقدرته على التحول لبرامج قابلة للتنفيذ
بعد أحداث الأهلي| خبير يطالب بتطبيق عقوبات الفيفا ضد الجيش الملكي
تقديرا لمواقفه التاريخية.. أبو العينين يقترح إرسال برقية شكر للرئيس السيسي
البرهان يستقبل الرئيس الإريتري في بورتسودان
بدلاء الزمالك استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز
الموعد والقنوات الناقلة| الأهلي عينه على مباراتي حسم التأهل أمام يانج أفريكانز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر النحاس يقفز إلى مستوى قياسي بعد اضطرابات في التداول

النحاس
النحاس
وكالات


ارتفع سعر النحاس مسجلاً مستوى قياسياً، مدفوعاً بنقص المعروض، وتوقعات متفائلة بصعود الأسعار، واضطرابات التداول في بورصة "كوميكس" التابعة لشركة "سي إم إي".

صعدت العقود المستقبلية في بورصة لندن للمعادن بنسبة وصلت إلى 2.3% اليوم إذ بلغت مستوى قياسياً عند 11210.50 دولار للطن.

جاء ذلك بعد اجتماع شركات التعدين ومصاهر المعادن والتجار في شنغهاي، الأسبوع الجاري، وسط تنامي المخاوف بشأن الاضطرابات في العمليات الرئيسية حول العالم. كما توقف تداول عقود النحاس المستقبلية لساعات وسط حالة من الفوضى ببورصة "كوميكس". واصلت عقود بورصة لندن للمعادن موجة صعودها مع استئناف معظم عمليات التداول في وقت مبكر من الصباح في الولايات المتحدة الأميركية.

صعود سعر النحاس

جدد كوستاس بينتاس، رئيس قطاع المعادن البارز في شركة "ميركوريا إنرجي غروب" (Mercuria Energy Group)، توقعاته بارتفاع أسعار النحاس، محذراً من أن الاندفاع لشحن المعدن إلى الولايات المتحدة الأميركية يهدد باستنزاف المخزون في باقي أنحاء العالم.

قال بينتاس إن أسعار النحاس ستبدأ قريباً في الارتفاع أكثر، مع تغذية انتعاش تجارة المراجحة المربحة بين الأسواق الأميركية وبقية العالم لحالات نقص المعروض في أماكن أخرى.

سعر النحاس النحاس بورصة كوميكس العقود المستقبلية بورصة لندن

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

المرماح

فى أسوان .. أجواء احتفالية تراثية لإحياء حفل المرماح ..شاهد

محافظ المنيا خلال الجوله

محافظ المنيا يتفقد المرحلة الأولى من عمارات بديل الإيواء بالسلخانة

محافظة اسوان

فى أسوان .. انتهاء تصوير مشاهد من الفيلم العالمى KEMET: Year One

بالصور

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

بيطري الشرقية يفتش علي 12 ألف و 750 رأس ماشية في 17 مجزر حكومي

قومي المرأة بالشرقية يطلق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء

صحة الشرقية تنفذ 75 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الهمم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

