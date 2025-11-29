سعر النحاس يقفز إلى مستوى قياسي بعد اضطرابات في التداول



ارتفع سعر النحاس مسجلاً مستوى قياسياً، مدفوعاً بنقص المعروض، وتوقعات متفائلة بصعود الأسعار، واضطرابات التداول في بورصة "كوميكس" التابعة لشركة "سي إم إي".

صعدت العقود المستقبلية في بورصة لندن للمعادن بنسبة وصلت إلى 2.3% اليوم إذ بلغت مستوى قياسياً عند 11210.50 دولار للطن.

جاء ذلك بعد اجتماع شركات التعدين ومصاهر المعادن والتجار في شنغهاي، الأسبوع الجاري، وسط تنامي المخاوف بشأن الاضطرابات في العمليات الرئيسية حول العالم. كما توقف تداول عقود النحاس المستقبلية لساعات وسط حالة من الفوضى ببورصة "كوميكس". واصلت عقود بورصة لندن للمعادن موجة صعودها مع استئناف معظم عمليات التداول في وقت مبكر من الصباح في الولايات المتحدة الأميركية.

صعود سعر النحاس

جدد كوستاس بينتاس، رئيس قطاع المعادن البارز في شركة "ميركوريا إنرجي غروب" (Mercuria Energy Group)، توقعاته بارتفاع أسعار النحاس، محذراً من أن الاندفاع لشحن المعدن إلى الولايات المتحدة الأميركية يهدد باستنزاف المخزون في باقي أنحاء العالم.

قال بينتاس إن أسعار النحاس ستبدأ قريباً في الارتفاع أكثر، مع تغذية انتعاش تجارة المراجحة المربحة بين الأسواق الأميركية وبقية العالم لحالات نقص المعروض في أماكن أخرى.