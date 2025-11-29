لجنة التشريع بالاتحاد الدولي ستجري تعديلات على مسابقات الباراكاراتية

تعقد لجنة التشريع والتصنيف بالاتحاد الدولي للكاراتيه اجتماعا يوم السبت بالمركز الصحفي بالصالة رقم 1بمجمع الصالات المغطاة برئاسة النرويجي جونارنوردهال نائب رئيس الاتحاد الدولي والمستشار الرياضي للاتحاد وذلك لتعديل حوالي 28بند في قانون الاتحاد الدولي لمسابقات البارا كاراتيه.



أكد محمد الحسيني رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي ونائب رئيس لجنة التشريع أن هذا الاجتماع يقام علي هامش بطولة العالم للكبار خلال الفترة من 27حتي 30 نوفمبر.



أضاف أنه سيحضر الاجتماع 12عضوا أبرزهم استيبان يريز رئيس لجنة التنظيم بالاتحاد الدولي.واليسا او رئيس الاتحاد الامر يكي للكاراتيه وسكرتير لجنة التشريع.



أشار إلى أنه سيتم اجراء تعديلات في تحكيم الكاتا والجزاءات والشروط والادوات المستخدمة في المباريات والتدربيات.



قال الحسيني انه سيتم رفع التوصيات التي سيتم التوصل اليها الي رئيس الاتحاد الدولي والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لاتخاذ قرار بالتطبيق والتنفيذ والعرض علي مجلس الادارة بالاتحاد الدولي ليتم التعميم علي كل الاتحادات.