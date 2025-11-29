حفل راب كامل العدد يشعل ليالي "شتاء مدينتي" بمشاركة شهاب والموند وتومي ودي جي سكر

شهدت مدينة مدينتي واحدة من أقوى حفلات الراب ضمن فعاليات مهرجان شتاء مدينتي، حيث أحيا النجوم شهاب والموند وتومي ودي جي سكر، في أوبن اير مول، سهرة موسيقية رفع خلالها الجمهور لافتة "كامل العدد" مع الحضور الكثيف وتفاعل الآلاف.

أقيم الحفل بتنظيم من منظم الحفلات والمنتج وليد منصور، وبإشراف الدكتور أيمن زهران وشارك في نجاحه فريق عمل منصور الذي ضم تامر أبوالعز للاضاءة والشاشات، وشريف أغا للصوت.

وانطلقت أولى فقرات الحفل في السابعة مساءً مع دي جي سكر الذي أشعل الأجواء بموسيقى مميزة تفاعل معها الجمهور بقوة، قبل أن يصعد النجم الموند إلى المسرح في الثامنة والنصف، حيث استقبله الحضور بترحيب ضخم وهتافات متواصلة.

وفي التاسعة والنصف، اعتلى النجم شهاب خشبة المسرح مقدما فقرة نارية أشعلت الحماس، وطالبه الجمهور بإعادة أغنيته الشهيرة "على العموم" أكثر من مرة.

واختتمت الليلة مع النجم تومي الذي قدم فقرة ناجحة شكلت حسن الختام لهذه السهرة الضخمة، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وتأتي هذه الحفلات ضمن سلسلة فعاليات شتاء مدينتي التي تستعد لانطلاقة جديدة، حيث تم الإعلان عن الحفل المقبل المقرر أن يجمع كبار نجوم الغناء منهم بهاء سلطان ووائل جسار ومدحت صالح بمصاحبة المايسترو عمرو سليم وفرقته، في ليلة يتوقع أن تكون من الأضخم هذا الموسم.