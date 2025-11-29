القبض على شخص بحوزته 5 ملايين قطعة ألعاب نارية بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص من متاجرى الألعاب النارية وبحوزته أكثر من 5 مليون قطعة ألعاب نارية.

كميات من الألعاب النارية

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (أكثر من 5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.