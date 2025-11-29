دورة تدريبية للتعامل مع كبار السن بالنيابة الإدارية

عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة بريهان محسن مديرة الوحدة، اليوم "السبت"، الدورة التدريبية المتخصصة للتعامل مع كبار السن أثناء إجراءات التحقيق، وذلك بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة "٣٥" من أعضاء الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية.

وقد تضمن برنامج الدورة محاضرة حول "قانون رعاية حقوق المسنين رقم ١٩ / ٢٠٢٤"، القاها المستشار الدكتور أسامة محمد عبد الهادي، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، ومحاضرة حول الجوانب النفسية لكبار السن ومهارات التواصل المثلى، والقتها الدكتورة مايسة عيد عفيفي، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس ورئيس إدارة طب نفس المسنين بالإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

جرى عقد الدورة تحت رعاية المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية.