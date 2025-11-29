نيويورك تايمز: واشنطن تدرس استهداف منشآت عسكرية ونفطية في فنزويلا

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن الإدارة الأمريكية تبحث خيارات عسكرية تستهدف منشآت عسكرية ونفطية داخل فنزويلا؛ في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك وفقا لما أفادت به “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

استهداف مواقع عصابات كولومبية في الأراضي الفنزويلية

وبحسب الصحيفة، فإن مواقع تستخدمها عصابات كولومبية في الأراضي الفنزويلية لإنتاج المخدرات، تُعد ضمن الأهداف الأولية المحتملة لأي تحرك عسكري أمريكي.

تحديد مواقع المنشآت

وتشير مصادر استخباراتية للصحيفة إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تمكنت من تحديد مواقع منشآت مرتبطة بإنتاج المخدرات في كل من فنزويلا وكولومبيا، ما قد يتيح لواشنطن خيارات متعددة في حال قررت تنفيذ ضربات محدودة.

تقويض قدرات مادورو الاقتصادية

وترى الصحيفة أن أي عملية من هذا النوع ستسعى- وفق تقديرات مسؤولين سابقين وحاليين- إلى تقويض قدرات مادورو الاقتصادية والعسكرية دون الانزلاق إلى مواجهة واسعة، بينما تواصل واشنطن تكثيف ضغوطها السياسية والدبلوماسية على كاراكاس.