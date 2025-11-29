قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

هشام عزمي: مصر ملتزمة مصر بتعزيز حماية حقوق المؤلف وتطوير منظومة الإبداع

الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية (EGIPA)
الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية (EGIPA)

شارك الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية (EGIPA)، في أعمال الاجتماع الإقليمي لرؤساء مكاتب حقوق المؤلف في الدول العربية، الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالجزائر (ONDA)، خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2025 بالعاصمة الجزائرية.

وألقى الدكتور هشام عزمي كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية، أكد خلالها التزام مصر بتعزيز حماية حقوق المؤلف وتطوير منظومة الإبداع الوطني في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أُطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه مكاتب حقوق المؤلف العربية في دعم الصناعة الإبداعية، وتعزيز التنسيق الإقليمي لمواجهة تحديات العصر الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وحماية المحتوى.

ترأس الدكتور عزمي الجلسة الحوارية الرئيسية حول “من التعاون إلى التمكين: تعزيز مكاتب حقوق المؤلف في العالم العربي”، والتي ناقشت سبل تطوير الأطر المؤسسية والقانونية لمكاتب حقوق المؤلف، وآليات رفع كفاءتها التنظيمية، وتفعيل دورها الرقابي، وتحسين نماذج الحوكمة الداخلية، وتحقيق التحول التشغيلي الرقمي داخل مؤسسات حقوق المؤلف العربية.

وتناولت الجلسة، التي شهدت مشاركة ممثلين عن مختلف الدول العربية، عددًا من الأسئلة المحورية، من بينها:

  • كيفية إعادة تعريف دور مكاتب حقوق المؤلف لتصبح جهات تنظيمية فاعلة في البيئة الرقمية.
  • الصلاحيات القانونية المطلوبة لتمكين تلك المكاتب من أداء مهامها بكفاءة.
  • أساليب تحسين الهياكل التنظيمية والحوكمة الداخلية.
  • متطلبات رقمنة الإجراءات والخدمات.
  • سبل تعزيز استقلالية المكاتب وبناء الثقة مع أصحاب الحقوق.

وأكد الدكتور عزمي أن التمكين المؤسسي لمكاتب حقوق المؤلف يمثل حجر الزاوية لأي نهضة إبداعية عربية، مشيرًا إلى ضرورة تبني رؤية مشتركة بين الدول العربية تعزز التكامل، وتمهد لتطوير سياسات إقليمية موحدة في مجال حقوق المؤلف.

وتقدم الجهاز المصري للملكية الفكرية بطلب استضافة المنتدى الاقليمي القادم بالقاهرة،  والمنتظر انعقاده خلال عام 2027. 

وأشادت الوفود المشاركة بالدور الذي يقوم به الجهاز المصري للملكية الفكرية في تطوير منظومة حقوق المؤلف بمصر، وبجهوده في دعم العمل العربي المشترك.

