قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح: الإخوان حصلوا على فرصة حقيقية لإدارة الحكم لكنهم لم يستطيعوا استثمارها
حركة فتح: تجربة الإخوان في الدول العربية مريرة وانتهت بتصاعد التطرف
نسما مصر: أسطولنا متوافق مع تحديثات إيرباص الفنية
ماهر فرغلي: التصعيد الغربي سيشل امتدادات الإخوان الاقتصادية والتنظيمية
الكرملين: غموض سياسي في أوكرانيا بعد فضيحة الفساد واستقالة رئيس مكتب زيلينسكي
النيل للطيران: ملتزمون بتطبيق تعليمات وكالة السلامة الأوروبية عن طائرات إيرباص
قطع باليد| هجوم كلب شرس على ناشئ السلة بالزمالك .. وفتح تحقيق عاجل
الهلال يصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بعد اكتساح الفتح برباعية
وزير الخارجية: نتطلع لمواصلة التعاون مع باكستان في إطار مجموعة الدول الثماني النامية D8
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على سانت باولي ويعزز صدارته للدوري الألماني
خاص.. زوج يعترف برش وجه زوجته بـ كلور: مش عارفة تعيش على قد دخلي (نص التحقيقات)
باحث: إعادة تقييم شاملة جماعة الإخوان في أمريكا تحول مفصلي ضد الجماعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماهر فرغلي: التصعيد الغربي سيشل امتدادات الإخوان الاقتصادية والتنظيمية

الإخوان
الإخوان
محمد البدوي

أشار ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إلى أن التغير الحاد في الموقف الغربي، خصوصًا الأمريكي، سيترك آثارًا مباشرة على بنية جماعة الإخوان، لا سيما على أجنحتها المالية والتنظيمية المنتشرة عبر عدة دول.

مؤسسات وشركات ومراكز اقتصادية

وقال فرغلي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الجماعة تعتمد منذ سنوات على شبكة مالية لامركزية من مؤسسات وشركات ومراكز اقتصادية عابرة للحدود، تشكل واحدة من أهم أدوات نفوذها في الشرق الأوسط وأوروبا، وهو ما يضعها الآن تحت المجهر الدولي.

وأضاف أن إدراج الجماعة في ثلاث دول، وفق ما ذكره ترامب، سيكون تأثيره كبيرًا على تحركات قياداتها، سواء في مجالات التمويل أو العمل التنظيمي أو إدارة شبكات التمدد الخارجي.

النشاط السياسي التقليدي

واعتبر فرغلي أن التصعيد الغربي يمثل منعطفًا تاريخيًا سيفرض قيودًا قاسية على نشاط الإخوان، وقد يسبب شللًا في امتداداتهم المالية والفكرية، خاصة في ظل تزايد القناعة الدولية بأن الجماعة تمثل تهديدًا يتجاوز حدود النشاط السياسي التقليدي، مؤكدًا أن هذه التطورات تتسق تمامًا مع الرؤية المصرية والعربية التي طالما حذرت من مخاطر الجماعة وأذرعها.

الإخوان جماعة الإخوان ماهر فرغلي الجماعات الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ3 محافظات

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

مساعدات غزة

اللجنة المصرية في غزة تحرك قافلة إغاثة إلى خان يونس.. فيديو

الإخوان

تحول غربي مفصلي ضد الإخوان.. باحث: إعادة تقييم شاملة للجماعة

سوريا

تقارير: دمشق ترحب بالاستثمار الدنماركي .. ومباحثات لإعادة العلاقات الدبلوماسية

بالصور

طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم.. طعم غني ومميز

طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم
طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم
طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم

نبات غير متوقع يزيد الذكاء والتركيز ويمنع الأم الرضاعة وتكيس المبايض

الذكاء
الذكاء
الذكاء

بي واي دي تستدعي 89 ألف سيارة هجينة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة البطارية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

دراسة تحذر: تناول كبار السن الطعام بمفردهم يعرضهم لمشاكل صحية خطيرة

تناول كبار السن الطعام مع الآخرين يحمي صحتهم
تناول كبار السن الطعام مع الآخرين يحمي صحتهم
تناول كبار السن الطعام مع الآخرين يحمي صحتهم

فيديو

يارا تامر

أزمة صحية ومفاجأة رومانسية.. ماذا حدث ليارا زوجة مسلم؟

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد