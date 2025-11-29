الهلال يكتسح الفتح برباعية ويطير إلى نصف نهائي كأس الملك

قاد الهلال عرضًا كاسحًا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما فاز على الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف، في مواجهة أقيمت مساء السبت على ملعب المملكة أرينا، ليحجز الزعيم مقعده في الدور نصف النهائي بثقة واقتدار.

جاءت بداية المباراة قوية من جانب الهلال، الذي فرض سيطرته مبكرًا وترجم أفضليته بهدف أول حمل توقيع البرازيلي مالكوم في الدقيقة 21، قبل أن يضيف البرتغالي روبن نيفيز هدفًا ثانيًا سريعًا بعد دقيقتين فقط، ليضع فريقه في موقف مريح منذ منتصف الشوط الأول.

استمرت الهيمنة الزرقاء، وتمكن المدافع حسان تمبكتي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 35، مستغلًا حالة الارتباك التي ظهرت في دفاع الفتح، قبل أن يعود البرازيلي ماركوس ليوناردو ويحرز الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 49 مع بداية الشوط الثاني، ليكمل الزعيم رباعيته ويؤكد عبوره المستحق.

ورغم تفوق الهلال طوال اللقاء، تمكن الفتح من تسجيل هدف شرفي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر ماتياس فارجاس، دون أن يؤثر ذلك على نتيجة اللقاء أو على تأهل الهلال.

على جانب آخر، شهدت المباراة تعرض داروين نونيز لإصابة أثارت القلق في البداية، قبل أن تكشف صحيفة "اليوم السعودية" أن الإصابة طفيفة ولا تدعو للقلق، مؤكدة أن اللاعب سيكون جاهزًا للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات المقبلة، وأن خروجه من اللقاء كان إجراءً احترازيًا لتجنب تفاقم الإصابة، حيث فضّل الجهاز الفني الدفع بماركوس ليوناردو بدلًا منه.

وبهذا الانتصار العريض، يواصل الهلال مشواره بثبات نحو اللقب، محققًا واحدة من أقوى عروضه هذا الموسم في بطولة كأس الملك.