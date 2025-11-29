ممشى أهل مصر يواصل نجاحه.. وشركة كاونسل ماسترز ترد على حملات التضليل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشأت الديهي يوجه التحية لوزير التعليم بعد قراره بشأن واقعة معلمة الإسكندرية
شوبير: إيطاليا لن تنافس على كأس العالم 2026
أقوال الطالبة المجني عليها في واقعة تحرش مُدرِّس الحاسب الآلي بمدرسة فيصل| خاص
إجباري.. قرار جديد بشأن التوكتوك في محافظة الجيزة
نيوكاسل يكتسح إيفرتون برباعية ويقفز في جدول الدوري الإنجليزي
هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة ؟.. ماذا قالت المذاهب الأربعة
آي صاغة: 200 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح
سعيد الزغبي: خطة السلام انهارت.. وما يحدث في غزة إعادة إنتاج للاحتلال تحت اسم الأمن
الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني: لن نتخلى عن القضية.. ودعم السلطة أولوية لاستعادة الحقوق
حسن عبد النبي لمتسابق: أخرج من عباءة الشيخ المنشاوي
أبو العينين: الرئيس السيسي قام بمجهود ضخم من أجل شرح القضية الفلسطينية للعالم
أخبار البلد

أكدت شركة كاونسل ماسترز – المشغّل والمسؤول عن إدارة جزء من مشروع ممشى أهل مصر – أن ما يتم تداوله مؤخرًا من معلومات مغلوطة حول المشروع لا يستند إلى أي حقائق، مشددة على استمرار تحقيق الممشى لنجاحات موثقة تعزز مكانته كأحد أبرز المشروعات القومية في عهد الرئيس السيسي.

وأوضحت الشركة أن بعض المنصّات، بما فيها مواقع مصرية وطنية، أعادت نشر معلومات غير دقيقة دون التحقق منها، مما أتاح للقنوات المعادية لمصر استغلالها لتشويه مشروع أثبت نجاحه محليًا ودوليًا، خاصة بعد أن أصبح مؤخرًا وجهة لعدد من ملوك ورؤساء وحكومات دول أوروبية.

أرقام وحقائق تؤكد النجاح

أشارت الشركة إلى أن ممشى أهل مصر سجّل خلال الفترة الأخيرة أكثر من 300 ألف زائر شهريًا، إلى جانب استقطاب نحو 35 علامة تجارية دولية افتتحت فروعها داخل الممشى، بما يعكس ثقة المستثمرين وقوة المناخ الاقتصادي الذي يوفره المشروع.

خدمات متطورة ومعايير عالمية

يضم المشروع منظومة خدمات متكاملة تشمل مطاعم وكافيهات بإطلالات مباشرة على النيل، ومناطق ترفيهية وثقافية ومساحات عامة مفتوحة للجمهور.
كما تم اعتماد منظومة إلكترونية وبوابات دخول ذكية وفق معايير المدن الحديثة، بما يضمن انسيابية حركة الزوار والحفاظ على أصول الدولة.

دعم السياحة والصناعات الإبداعية

وأشار البيان إلى أن الممشى يستضيف فعاليات ثقافية وفنية على مدار العام، ما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز مكانة القاهرة كعاصمة للثقافة والترفيه، بالإضافة إلى دعمه للصناعات الإبداعية وتوفير بيئة حضارية آمنة للعائلات والشباب.

دعوة للإعلام للتحقق من المصادر الرسمية

وأكدت الشركة أن الحملة الموجهة ضد المشروع تتعمد تجاهل الحقائق المثبتة على أرض الواقع. ودعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات، حفاظًا على المهنية الإعلامية وعدم منح الفرصة للمنصّات المعادية لاستغلال أي محتوى غير موثوق.

تطوير مستمر

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على استمرار العمل مع جميع الجهات المعنية لتطوير خدمات الممشى ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز الأنشطة التجارية والفنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير الواجهات النيلية وتحسين جودة الحياة في العاصمة.

