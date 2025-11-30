قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025
بعد غد.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
مُعلّق رياضي: الزمالك خرج بمكاسب من مباراة كايزر تشيفز.. والجماهير تنتظر الأفضل من «بيزيرا»
«سلامتك تهمنا».. وزارة النقل تحذر من السلوكيات الخطرة على السكك الحديدية
توسعات جديدة في الرقعة الزراعية.. مصر تستهدف 20 مليار دولار صادرات زراعية |تفاصيل
ليه شايفيني شرير.. عمرو عبدالجليل يفجّرها: «هعتزل لو فضلوا حاصريني في الشر»
العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف
4 كلمات تحسن خاتمتك وتنور وجهك وتدخلك الجنة
بتصميم رياضي.. فولكس تقدم أحدث إصدارتها بشكل جديد
جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني
بعد اعتقال «أفغاني» ثانٍ.. ترامب يستشهد بقانون يمنحه سلطة «المنع بالجنسية»
حصاد معرفي وإبداعي احتفالية في متحف الفن الإسلامي

محمد الاسكندرانى

نظم متحف الفن الإسلامي بالقاهرة احتفالية فنية تحت عنوان، "حصاد معرفي وإبداعي" بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، حيث تضمنت معرضا فنيا نتاج ورش المدرسة الصيفية 2.

متحف الفن الإسلامي

أوضحت إدارة متحف الفن الإسلامي، أن سلسلة من الورش التعليمية نظمناها لثلاث برامج تدريبية الرسم، الأورجامي، السيكودراما، بالإضافة إلى ورش اليوم الواحد وأعمال فنية من مبادرة "اكتشف التحف الآسيوية".

وأكدت إدارة المتحف، أن الحفل ضم المعرض نحو 70 لوحة فنية تشمل لوحات تحاكي المعروضات بالمتحف، من لوحات وملابس والحلي الهندية، ومشاهد من صناعة السجاد الإيراني والحياة الريفية، ومجموعة من الصور الفوتوغرافية، ولوحات فن الأورجامي، بالإضافة إلى منتجات الحرف التراثية مثل الديكوباج، النسيج، الخزف والفخار، ومنتجات هندية تعكس ملامح الفلكلور، ومجسمات وأعمال إعادة التدوير، بالإضافة إلى لافتات لصور فوتوغرافية توثق تدريب المشاركين في برنامج السيكودراما، وأيضا صور فوتوغرافية توضح أحداث ورش المدرسة الصيفية.

يذكر أن بدأت فكرة إنشاء متحف الفن الإسلامي في عهد الخديوي إسماعيل عام 1869، لكنها لم تدخل حيّز التنفيذ إلا في عهد الخديوي توفيق عام 1880، حين قام فرانتز باشا بجمع التحف الإسلامية وعرضها في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله. تغير اسم المتحف من “المتحف العربي” إلى “متحف الفن الإسلامي” في عام 1951، ليعكس طابعه الشامل للفنون الإسلامية عبر العصور.

ويتميز المتحف بواجهة مطلة على شارع بورسعيد مزخرفة بزخارف مستوحاة من العمارة الإسلامية المصرية. يحتوي على مدخلين، أحدهما في الجهة الشمالية الشرقية والآخر في الجنوبية الشرقية. يتكون من طابقين: الأول مخصص لقاعات العرض التي تضم 4400 قطعة أثرية، من بينها قاعة مخصصة لعصر محمد علي، أما الطابق الثاني فيشمل المخازن وقسم ترميم الآثار، ويضم إجمالاً أكثر من 100 ألف قطعة أثرية.


 

