مهمة إنسانية.. الأمير ويليام يزور أطفال غزة ويثني على شجاعتهم في مواجهة المرض

قال متحدث باسم قصر كنسينجتون إن أمير ويلز زار عددًا من الأطفال المصابين بأمراض خطيرة في غزة والذين يتلقون العلاج في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

ووفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية، بدأت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية في تقديم الرعاية المتخصصة لأطفال غزة في سبتمبر، كجزء من مهمة إنسانية للحكومة البريطانية.

واعتبارًا من 21 نوفمبر، يتلقى 50 طفلاً العلاج، وفقًا لإحصاءات وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم قصر كنسينجتون إن الأمير ويليام "تأثر بالشجاعة التي أظهرها الأطفال وأسرهم".

عمليات الإجلاء والرعاية الصحية

تم الإعلان عن أول عمليات إجلاء للأطفال المرضى وعائلاتهم من غزة في شهر سبتمبر، ولم يتم الكشف عن هوية النازحين.

وصرح متحدث باسم الحكومة: "عملت الحكومة مع شركائها لتنفيذ عمليات إجلاء طبي من غزة إلى المملكة المتحدة خلال الخريف. ويتلقى خمسون مريضًا وأفراد أسرهم المباشرين الرعاية الصحية في بيئة آمنة ومرحبة".

الأنشطة الإنسانية للأمير ويليام

وفي أكتوبر، كشف الأمير عن نصب تذكاري عالمي لعمال الإغاثة الإنسانية، حيث ألقى كلمة حول القيم الإنسانية.

وتشير هذه الزيارة الملكية إلى عزم الأمير ويليام على ترسيخ ما أسماه "قيادة أكثر تعاطفًا في جميع أنحاء العالم" عندما يتعلق الأمر بالقضايا الإنسانية.

وفي حلقة حديثة من المسلسل الوثائقي "المسافر المتردد"، قال للمقدم يوجين ليفي: "التغيير مدرج على جدول أعمالي، التغيير للأفضل".