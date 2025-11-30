تابع الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأحد، أعمال رش وتطهير مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، لمواجهة انتشار ظاهرة الناموس والبعوض للحفاظ على الصحة العامة.

يأتي ذلك ضمن خطة المدينة لمنع انتشار الحشرات والقوارض والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وتم الدفع بعربات الرش المتحركة والأطقم المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لجميع المكاتب والممرات والحوائط من خلال الأطقم الفنية التى تنفذ جميع المهام الموكلة إليها.

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع أعمال وحدة القوارض ومكافحة الحشرات بمدرسة WE

وروعي أثناء التنفيذ استخدام المعدات المتطورة ذات معايير الجودة العالمية التى تضمن العمل على أكبر مساحات ممكنة فى أسرع وقت وبكفاءة عالية لتغطية جميع الأماكن المطلوب تغطيتها بما يوفر المناخ الصحي.

ووجه الدكتور إسلام بهنساوي الأجهزة التنفيذية بضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف الحملات بشكل يومي خلال جميع ورديات العمل الصباحية والمسائية لتغطية جميع مناطق وقطاعات المدينة، لمواجهة ظاهرة انتشار الناموس، وذلك في إطار حملة الوقاية من الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض.

وجارٍ استمرار الحملات اليومية للقضاء على الحشرات والبعوض الناقل لبعض الأمراض التي تصيب الإنسان.