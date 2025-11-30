قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيناريوهات إعادة انتخابات في 45 دائرة ملغاة.. كيف ستتصرف الهيئة الوطنية؟
أية واحدة جمعت أسس الإدارة والعلاقات الإنسانية الناجحة.. تعرف عليها
الأمانة العامة تبحث تنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي
لست أهلاويا ولا زمالكاويا ..أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026
مصرع مسن صدمته سيارة في طوخ بالقليوبية
وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج "أفق أوروبا "
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
محافظات

محافظ البحر الأحمر يفتتح قصر ثقافة الغردقة بعد تطوير شامل

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

يفتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، غدًا الاثنين، قصر ثقافة الغردقة بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الشاملة التي شملت المبنى الإداري، ومبنى الأنشطة، والمسرح الكبير، والفندق الملحق بالمركز الثقافي.

وشملت أعمال التطوير تجهيز المسرح الكبير بسعة تصل إلى 850 مقعدًا، ما يجعله أحد أكبر المسارح الثقافية في محافظات الصعيد وساحل البحر الأحمر، ليكون جاهزًا لاستقبال الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة الموجهة للمواطنين والسائحين على حد سواء.

ويأتي افتتاح القصر في إطار خطة مشتركة بين وزارة الثقافة ومحافظة البحر الأحمر لتعزيز الأنشطة الفنية والإبداعية، ودعم تطوير المراكز الثقافية بالمحافظة بما يواكب احتياجات الجمهور المحلي والزائرين.

وتتضمن خطة تشغيل القصر تنظيم عروض فنون شعبية وحفلات فنية حية موجهة خصيصًا للسائحين الأجانب، ضمن بروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة العامة لقصور الثقافة، بهدف تقديم عروض فلكلورية وموسيقية احترافية تعكس التنوع الثقافي المصري، وتسهم في تطوير المنتج السياحي وإضافة تجربة جديدة قائمة على العروض الفنية الحية.

الغردقة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة ساحل البحر الاحمر

