محافظ البحر الأحمر يفتتح قصر ثقافة الغردقة بعد تطوير شامل

يفتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، غدًا الاثنين، قصر ثقافة الغردقة بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الشاملة التي شملت المبنى الإداري، ومبنى الأنشطة، والمسرح الكبير، والفندق الملحق بالمركز الثقافي.

وشملت أعمال التطوير تجهيز المسرح الكبير بسعة تصل إلى 850 مقعدًا، ما يجعله أحد أكبر المسارح الثقافية في محافظات الصعيد وساحل البحر الأحمر، ليكون جاهزًا لاستقبال الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة الموجهة للمواطنين والسائحين على حد سواء.

ويأتي افتتاح القصر في إطار خطة مشتركة بين وزارة الثقافة ومحافظة البحر الأحمر لتعزيز الأنشطة الفنية والإبداعية، ودعم تطوير المراكز الثقافية بالمحافظة بما يواكب احتياجات الجمهور المحلي والزائرين.

وتتضمن خطة تشغيل القصر تنظيم عروض فنون شعبية وحفلات فنية حية موجهة خصيصًا للسائحين الأجانب، ضمن بروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة العامة لقصور الثقافة، بهدف تقديم عروض فلكلورية وموسيقية احترافية تعكس التنوع الثقافي المصري، وتسهم في تطوير المنتج السياحي وإضافة تجربة جديدة قائمة على العروض الفنية الحية.