أخبار السيارات | تعرف على لغز المتفجرات في أبواب مرسيدس SLS AMG.. تفاصيل استدعاء 88.981 سيارة BYD

أعلنت شركة مرسيدس عن قرارها من أجل إعادة إحياء أسطورة الأبواب المجنحة في سيارة مرسيدس SLS AMG المستوحاة من التحفة التاريخية 300SL موديل 1955 .

قامت شركة تويوتا بطرح العديد من التساؤلات عن طرازها الجديد هايلوكس الكهربائية عن مستقبل أسعار السيارات، حيث تتسابق تويوتا والشركات الأخرى لتقديم نماذج كهربائية، وذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار الأولية بسبب التكلفة العالية لبطاريات السيارات الكهربائية.

كشفت شركة بي واي دي عن استدعاء عدد يصل إلي 88.981 سيارة هجينة من طرازات BYD في الصين، وذلك يجدد الجدل حول سلامة البطاريات الهجينة، وتم الاستدعاء بسبب مخاطر محتملة تتعلق باتساق مجموعة البطاريات.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

