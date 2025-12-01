منصة Steam تشعل المنافسة.. دفعة ألعاب مجانية قبل نهاية نوفمبر 2025

اختتمت منصة Steam، عملاق توزيع الألعاب الرقمية، شهر نوفمبر 2025 بضربة قوية للمنافسين، مطلقة موجة جديدة من الألعاب المجانية (Free-to-Play & Giveaways) لجمهور اللاعبين.

استراتيجية جذب اللاعبين

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع موسم التخفيضات الخريفية (Autumn Sale)، وتهدف إلى الحفاظ على تفاعل المستخدمين في مواجهة العروض المغرية من متجر Epic Games.

تنوع العناوين: تضمنت القائمة الجديدة ألعاباً من فئات متعددة، شملت ألعاب التصويب التكتيكي (Tactical Shooters)، وألعاب البقاء (Survival)، بالإضافة إلى بعض العناوين المستقلة (Indie Games) التي حازت على تقييمات إيجابية جداً.

فترة تجربة مفتوحة: أتاحت Steam لبعض العناوين الكبرى (AAA) فترات لعب مجانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع خصومات هائلة لمن يقرر الشراء بعد التجربة.

دعم المطورين: تركز الدفعة الجديدة أيضاً على إبراز "ألعاب المقدمة" (Prologues) المجانية لألعاب قادمة في 2026، مما يسمح للاعبين بتجربة أجزاء من الألعاب المنتظرة مجاناً.

هذه الخطوة تؤكد أن Steam لا تزال تتربع على عرش منصات ألعاب الـ PC، مستخدمة مكتبتها الضخمة وسياستها المرنة لجذب ملايين اللاعبين يومياً.