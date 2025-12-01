قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات فولكس فاجن تيجون 2026 الجديدة| صور

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

فولكس فاجن تيجون موديل 2026

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: فولكس فاجن تيجون موديل 2026، وتنتمي فاجن تيجون لفئة السيارات الكروس اوفر الرياضية .

أبعاد فولكس فاجن تيجون موديل 2026

تأتى سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4539 مم، وعرض 1842 مم، وارتفاع 1657 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2681 مم .

محرك فولكس فاجن تيجون موديل 2026

وتستمد سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها قوة 150 حصان، وتحتاج إلي 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

وسائل الأمان بـ فولكس فاجن تيجون موديل 2026

وزودت سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية جانبية، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

مواصفات فولكس فاجن تيجون موديل 2026

وتحتوي سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية.

ويوجد وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الأبواب الذي يعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها GPS، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها سبويلر خلفي، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح .

أسعار فولكس فاجن تيجون موديل 2026 في مصر

تباع سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 390 ألف جنيه .

