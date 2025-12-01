مجدي إسحاق: الأمراض النفسية قد تكون وراء جرائم التحرش بالأطفال

أكد الدكتور مجدي إسحاق، استشاري طب العائلة والإرشاد النفسي بالقصر العيني، أن قضايا التحرش بالأطفال أصبحت نسبتها كبيرة، مشيرا إلى أن الأمراض النفسية قد تكون عامل وراء جرائم التحرش بالأطفال.

وقال مجدي إسحاق، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، إنه من 8% حتى 12% من الأطفال يتعرضون للتحرش وهي نسبة مرتفعة، مؤكدا أنه على كل أب وأم أن يعلم أنه يمكن أن يتعرض أبنائه لذلك، وعليهم الحذر من ذلك.

وتابع استشاري طب العائلة والإرشاد النفسي بالقصر العيني، أن المتحرش بالأطفال عادة لا يستجيب للعلاج، مؤكدا أنه من الصعب علاجه، مؤكدا أن المتحرش بالأطفال يكون مثل المدمن.