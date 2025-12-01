متحمس جدا للعمل.. آسر ياسين يتحدث عن مسلسله مع دينا الشربيني

تحدث الفنان آسر ياسين، عن تفاصيل مسلسل اتنين غيرنا، الذي يتعاون فيه مع الفنانة دينا الشربيني، في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقال أسر ياسين، في لقاء مع برنامج ET بالعربي: «إلى الآن، أنا ودينا الشيربيني لم نلتقي .. لسه لكننا ننتظر إن شاء الله .. أنا متحمس جدا للعمل كله على بعضه مع خالد الحلفاوي مع رنا أبو ريش الكاتبة أنا مش عايز أقول كل الأسامي الآن لأنني أشعر أننا عملنا شيئا مفاجئا .. وستبقى الأجواء لطيفة جدا».

وحول وجود جزء جديد لفيلم ولاد رزق، قال آسر ياسين: «أنا أعتقد أن الشايب هو شخصية وحدها .. سأقوم بعمل الفيلم أو لا أو الشايب أو غير الشايب ولكن سأقوم بعمل شيء يتعلق بالشايب .. هذا الكاركتر، أحببته سأقوم بعمل هذا الكاركتر إن شاء الله».

أعمال آسر ياسين

وكان أحدث أعمال آسر ياسين، هو مسلسل قلبي ومفتاحه، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم. من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub سعدي-جوهر.

يتناول مسلسل قلبي ومفتاحه موضوع "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت، سائق الأوبر الذي لم يتزوج بسبب رفض والدته لجميع المرشحات. وعندما يلتقي ميار، تنشأ بينهما مشاعر قوية، بينما ميار، التي تعرضت للطلاق ثلاث مرات، تجد نفسها في صراع داخلي بين رغبتها في عدم العودة إلى زوجها السابق وخوفها من فقدان ابنها. فتبحث عن "محلل" تختاره هي بنفسها، مما يغير مجرى حياتهما بشكل غير متوقع.