قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 2-12-2025
وزير الزراعة: زيادة 25% في إنتاج الفراولة.. وأزمة الأسعار تفرض العودة لمنظومة الزراعة التعاقدية
طريقة استخراج قيد عائلي مميكن
أيمن الرمادي: أنا زعلان على الزمالك.. ومفيش بديل لعمر جابر
زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا
أمريكا تعتزم بدء المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة.. تفاصيل
انتبه.. شبورة كثيفة تهدد الرؤية على الطرق حتى 9 صباحًا
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصري على الجنسية
مسؤولان أمريكيان: واشنطن قلقه من الضربات الإسرائيلية المتكررة على سوريا
مؤسسة غامضة تعمل على تهجير أهل غزة لجنوب أفريقيا.. تفاصيل
إيحاءات فاضحة.. ضبط متحرش سوهاج الجديدة بعد فيديو فتيات الجامعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طريقة استخراج قيد عائلي مميكن

قيد عائلى
قيد عائلى
مصطفى الرماح

يقدّم "صدى البلد" خدمة للقراء عن طريقة استخراج قيد عائلي، والأوراق المطلوبة.

يمكن استخراج قيد عائلى عبر الإنترنت من خلال: تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية، https://moi.gov.eg ويتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية، ومن ثم من أسفل الأحوال المدنية الضغط على قيد عائلي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي

صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.

صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

نموذج 40.

صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الحصول على القيد العائلي.

صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.

يتم نقل المستخدم إلى صفحة ويب جديدة سيظهر بمنتصفها قيد عائلي وبجواره عدد الأشخاص وبالأسفل كلمة التالي، ومن ثم تتبع الخطوات ووضع البيانات المطلوبة، وأخيرا نظام الدفع، وهو الأمر الذي سيتطلب 15 دقيقة للانتهاء.

كيفية استخراج قيد عائلي 2025

تتضح ضوابط استخراج القيد العائلي من خلال الإنترنت، ألا يتم استخراج القيد العائلي المميكن إلا ثاني مرة.

في حالة وجود حالة طلاق؛ يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

في حالة وجود أكثر من زوجة؛ يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي؛ يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقًا.

يجب أن يكون تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 16 عامًا.

يجب أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة في بطاقة الرقم القومي للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.

يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية (أب – أم – أخ – أخت).

يجب كتابة بيانات الأسرة كاملة (زوج – زوجة – أبناء).

أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

استخراج قيد عائلي قيد عائلي الإنترنت وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

الإيجار القديم

محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار

حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة

البنك الأهلي المصري

حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد

الذهب

توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل

أرملة إسماعيل الليثي تكشف تفاصيل عن تعرضها لأزمة جديدة بعد وفاة زوجها

أرملة إسماعيل الليثي تكشف تفاصيل عن تعرضها لأزمة جديدة بعد وفاة زوجها

ترشيحاتنا

المهندس شريف الشربيني

جهاز حدائق أكتوبر يكثّف حملات رفع الإشغالات وضبط الباعة الجائلين| صور

علاء الزهيري

علاء الزهيري: التكنولوجيا تعزز كفاءة التأمين الطبي وتحد من الاحتيال وتخفض التكاليف على العملاء

المجلس التصديري للصناعات الغذائية

لقاء مشترك بين «المجلس التصديري للصناعات الغذائية» و «رجال أعمال الإسكندرية» و «سلامة الغذاء» لمناقشة تحديات التصدير

بالصور

"ردع 300" و"سينا 806".. أحدث المنتجات العسكرية للإنتاج الحربي بمعرض إيديكس 2025| شاهد

أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202
أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202
أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202

رمضان 2026 .. مي عمر تحتفل بانطلاق تصوير مسلسلها الست موناليزا

كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا

بطولة شريف سلامة وريهام عبد الغفور.. تعرف على موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

فيديو

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات .. أبرز معروضات إيجلز انترناشيونال في إيديكس 2025‎

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد