أيمن عبد الموجود يكشف آخر استعدادات وزارة التضامن لموسم الحج للعام الحالي

أكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والرئيس التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن الوزارة بدأت إجراءات التعاقد المبكر مع الفنادق والمشاعر المقدسة، مما أتاح تحسين أماكن الإقامة وتقديم مستويات مختلفة من الخدمات لتناسب جميع الحجاج.

وقال أيمن عبد الموجود، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه سيكون هناك مشاركة علماء كبار ووعاظ من مجلس أمناء المؤسسة ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف، لضمان تقديم برامج دينية متنوعة داخل الفنادق وخدمة متميزة لجميع الحجاج.

وتابع الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والرئيس التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن الأسعار لهذا العام شهدت تعديلًا، حيث انخفضت تكلفة المستوى الثالث بمقدار 12 ألف جنيه، والمستوى الثاني 6 آلاف جنيه، بينما ارتفع المستوى الأول 20 ألف جنيه نتيجة تقديم خدمات أفضل.