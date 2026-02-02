تكثيف القوافل البيطرية بالإسماعيلية

التقى النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية ، بالدكتور زكريا هاشم، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية؛ لبحث سبل تكثيف القوافل البيطرية بالدائرة الثالثة.

خلال الزيارة، ناقش النائب سيد عبد الجليل آليات سرعة افتتاح وتشغيل مجازر فايد لخدمة أهالي المنطقة.



وأشاد النائب سيد عبد الجليل، باستقرار الوضع الوبائي بالمحافظة بفضل حملات التحصين المنتظمة وكفاءة اللقاح المحلي المستخدم.

ودعا النائب سيد عبد الجليل المربين وأصحاب الماشية إلى التعاون مع اللجان البيطرية وتقديم حيواناتهم للتحصين في المواعيد المحددة حفاظًا على الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء.