بعد انطلاق التصويت بالخارج| سباق الحسم في الدوائر الملغاة يخضع لضوابط صارمة للفوز بالمقاعد الفردية

بعد انطلاق تصويت المصريين بالخارج في الدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، يدخل المرشحون سباقًا انتخابيًا تحكمه ضوابط دقيقة للفوز بالمقاعد الفردية، وفق ما حدده قانون الانتخابات.

فمع فتح لجان الاقتراع أبوابها للمصريين بالخارج أمس الاثنين، برزت أهمية القواعد الحاكمة لحسم المنافسة، والتي تشترط حصول المرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة داخل دائرته، وإلا تُعاد الانتخابات بين أعلى المرشحين حصولًا على الأصوات، ليُعلن فوز من يحقق أعلى الأصوات في جولة الإعادة.

ضوابط الفوز بالمقاعد الفردية

ويشير قانون انتخابات مجلس النواب إلى أن الفوز في النظام الفردي يشترط حصول المرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة داخل دائرته الانتخابية. وفي حال عدم تحقق هذا الشرط، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ليتم اختيار الفائزين وفقًا لمن يحصلون على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة بعد الإعادة.

كما نص القانون على أنه إذا كان عدد المتنافسين أقل من ضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها، تُجرى الانتخابات مباشرة بينهم، ويُعلن فوز أصحاب أعلى الأصوات الصحيحة حسب عدد المقاعد المحددة.

الفوز بنظام القوائم

وفيما يخص نظام القوائم، شدد القانون على ضرورة حصول القائمة على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للفوز. وفي حال عدم تحقيق أي قائمة تلك الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين القائمتين الأعلى تصويتًا، وتفوز القائمة التي تحصد أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة.

أما في حالة وجود مرشح وحيد أو قائمة واحدة فقط، فتقضي المادة (24) من القانون بأن يعلن فوز المرشح أو القائمة شريطة الحصول على 5% على الأقل من إجمالي الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية. وفي حال عدم تحقق هذه النسبة، يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقعد أو المقاعد المخصصة للدائرة.