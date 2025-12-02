قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم بأبو كارت
تستمر 5 أيام.. أمطار على الإسكندرية مع اقتراب موعد نوة "أنواء قاسم"
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 631 قتـ.ـيلا وإجلاء مليون شخص
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21
بدأت نوة قاسم.. هطول أمطار خفيفة بمختلف أنحاء الإسكندرية
تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026
هنو يفتتح قصر ثقافة الغردقة بعد تطويره ويعلن إطلاق منصات “Cultural Café” الرقمية
واشنطن تستعد للإعلان عن قائمة الدول الموصي بحظر السفر الشامل إليها
الوزير: النهوض بالصناعة المحلية يستلزم وجود طلب عليها بالسوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم محيط عدة مستشفيات بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية
بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟
غدًا.. الهند وإندونيسيا تجريان تدريبات مشتركة للقوات الخاصة

الهند وإندونيسيا
الهند وإندونيسيا
أ ش أ

أعلن الجيش الهندي أن الهند وإندونيسيا ستجريان تدريبات مشتركة للقوات الخاصة، خلال الفترة ما بين 3 و12 ديسمبر الحالي.

وذكر الجيش الهندي، في تدوينة نشرها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن هذه التدريبات هي النسخة العاشرة من تدريبات "جارودا شاكتي" بين الهند وإندونيسيا، وأنها ستُجرى في مدرسة تدريب القوات الخاصة بمنطقة باكلوه في ولاية هيماتشال براديش الهندية.

وأوضح الجيش الهندي أن هذه التدريبات تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل خلال عمليات محددة للقوات الخاصة، تتضمن تدريبات مكافحة الإرهاب، وإطلاق النار القتالي، والتخطيط لتوجيه ضربات وصفها بأنها ستكون بمثابة ضربات "جراحية" في منطقة شبه جبلية.

ونوَّه الجيش الهندي بأن هذه التدريبات ستؤدي إلى تعزيز الشراكة الدفاعية النشطة بين البلدين، مشيرًا إلى أنها تأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الإندونيسي سجافرى سجامسودين إلى الهند مؤخرًا، وأن الهند وإندونيسيا كانتا قد اتفقتا يوم الخميس الماضي على تعميق التعاون بين البلدين في مجال الدفاع، عن طريق رفع مستوى التنسيق الأمني البحري وتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الدفاع.

