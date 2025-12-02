غدًا.. الهند وإندونيسيا تجريان تدريبات مشتركة للقوات الخاصة

أعلن الجيش الهندي أن الهند وإندونيسيا ستجريان تدريبات مشتركة للقوات الخاصة، خلال الفترة ما بين 3 و12 ديسمبر الحالي.

وذكر الجيش الهندي، في تدوينة نشرها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن هذه التدريبات هي النسخة العاشرة من تدريبات "جارودا شاكتي" بين الهند وإندونيسيا، وأنها ستُجرى في مدرسة تدريب القوات الخاصة بمنطقة باكلوه في ولاية هيماتشال براديش الهندية.

وأوضح الجيش الهندي أن هذه التدريبات تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل خلال عمليات محددة للقوات الخاصة، تتضمن تدريبات مكافحة الإرهاب، وإطلاق النار القتالي، والتخطيط لتوجيه ضربات وصفها بأنها ستكون بمثابة ضربات "جراحية" في منطقة شبه جبلية.

ونوَّه الجيش الهندي بأن هذه التدريبات ستؤدي إلى تعزيز الشراكة الدفاعية النشطة بين البلدين، مشيرًا إلى أنها تأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الإندونيسي سجافرى سجامسودين إلى الهند مؤخرًا، وأن الهند وإندونيسيا كانتا قد اتفقتا يوم الخميس الماضي على تعميق التعاون بين البلدين في مجال الدفاع، عن طريق رفع مستوى التنسيق الأمني البحري وتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الدفاع.