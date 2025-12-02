قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم بأبو كارت
تستمر 5 أيام.. أمطار على الإسكندرية مع اقتراب موعد نوة "أنواء قاسم"
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 631 قتـ.ـيلا وإجلاء مليون شخص
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21
بدأت نوة قاسم.. هطول أمطار خفيفة بمختلف أنحاء الإسكندرية
تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026
هنو يفتتح قصر ثقافة الغردقة بعد تطويره ويعلن إطلاق منصات “Cultural Café” الرقمية
واشنطن تستعد للإعلان عن قائمة الدول الموصي بحظر السفر الشامل إليها
الوزير: النهوض بالصناعة المحلية يستلزم وجود طلب عليها بالسوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم محيط عدة مستشفيات بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية
بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع محدود للأسهم الآسيوية وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفاع محدود للأسهم الآسيوية على خلفية توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية
ارتفاع محدود للأسهم الآسيوية على خلفية توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية
أ ش أ

سجلت معظم أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعات محدودة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتزايد التوقعات بخفض مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وجاءت المكاسب محدودة بالتزامن مع تأثيرات الإغلاق الضعيف لبورصة "وول ستريت" خلال جلسة الاثنين، فيما ظلت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية مستقرة إلى حد كبير خلال التداولات الآسيوية؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وقفز مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 1.5% متفوقًا على نظرائه الإقليميين، بعد أن أكدت الولايات المتحدة خفض التعريفة الجمركية العامة على الواردات القادمة من كوريا — بما في ذلك السيارات — إلى 15% بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من نوفمبر.

ورُبط هذا القرار بدعم الشركات الكورية المعتمدة على التصدير، ما انعكس صعودًا على معنويات المستثمرين ودفع المؤشر للارتفاع.

وفي أسواق أخرى، ارتفع مؤشر "S&P/ASX 200" الأسترالي بنسبة 0.1%، وصعد مؤشر "ستريتس تايمز" في سنغافورة بنسبة 0.2%.

وعلى النقيض، تراجع مؤشر "سي إس آي 300" الصيني ومؤشر "شنجهاي" المركب بنسبة 0.6% لكل منهما، بينما تحرك مؤشر "هانج سنج" في هونج كونج دون تغيير يُذكر. 

وافتتح مؤشر "نيفتي 50" الهندي الجلسة على استقرار نسبي.
أما في اليابان، فسجل مؤشر "نيكي 225" ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% بعد الهبوط الحاد الذي شهده في جلسة الاثنين، والذي قارب 2%، متأثرًا بتصريحات تميل للتشديد من بنك اليابان.

وأبدى مسؤولون في البنك المركزي قلقًا من استمرار ضعف الين ومخاطر التضخم، ما زاد من توقعات إقدام البنك على رفع الفائدة في المدى القريب. 

وتعامل المستثمرون بحذر مع هذه التوقعات، إذ إن تشديد السياسة النقدية اليابانية قد يضغط على الأسهم ويحد من تأثير موجة التيسير النقدي العالمية.

وألمح محافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، إلى إمكانية تنفيذ رفع للفائدة في ديسمبر .. مشيرًا إلى أن الخطوة ستُعدّل السياسة التيسيرية بشكل طفيف مع الإبقاء على الأوضاع المالية ميسّرة، مع دراسة دقيقة لانعكاساتها الإيجابية والسلبية.

وأدت نبرة أويدا المتشددة إلى ارتفاع الين، ما تسبب في ضغوط إضافية على سوق الأسهم اليابانية ذات التركيز الكبير على الصادرات.

ويواصل المستثمرون تسعير احتمالات أقوى لخفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، استنادًا إلى بيانات اقتصادية أمريكية أضعف وتراجع الضغوط التضخمية.

وأظهرت أحدث البيانات تراجع نشاط المصانع الأمريكية في نوفمبر، حيث هبط مؤشر مديري المشتريات الصناعي (ISM) إلى 48.2 نقطة مقابل 48.7 في أكتوبر، ليأتي دون توقعات السوق البالغة 49.0 نقطة.

وتعزز احتمالات تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة شهية المخاطرة عبر الأسواق الآسيوية، مع توقعات بأن يؤثر ضعف الدولار إيجابًا على الأسهم والسلع.

أسواق الأسهم الآسيوية مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بورصة وول ستريت التداولات الآسيوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

قوات الأمن

أمن قنا ينهي أسطورة تاجر مخدرات بعد ساعات من استشهاد معاون شرطة خلال مداهمة وكر إجرامي

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير المالية: إي فاينانس.. قصة نجاح مصرية ملهمة فى تحسين الخدمات الاقتصادية

الضريب

كيف تدعم التسهيلات الضريبية جذب الاستثمار؟.. خبير اقتصادي يكشف

دواجن

ضبط 84 طن دواجن مجمدة بدون فواتير داخل ثلاجة مواد غذائية بالعاشر

بالصور

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

بسعر 19 ألف دولار فقط.. أرخص سيارة كهربائية في العالم

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

ياسمين عز بإطلالة ملفتة وأنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد