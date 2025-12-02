خبير بيئي: استضافة مصر لاجتماع برشلونة يؤكد ثقلها الدولي في حماية البيئة البحرية

أكد الدكتور عبد المسيح سمعان استاذ الدراسات البيئة أن استضافة مصر الاجتماع الـ 24 للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة تهدف بالأساس إلى حماية البيئة البحرية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ثقلًا دوليًا وعالميًا يمكّنها من إدارة هذا الملف بكفاءة عالية.

وأضاف خلال صباح الخير يا مصر أن مصر أثبتت قدرتها على تنظيم وتنفيذ المؤتمرات البيئية الكبرى بما يعزز دورها الريادي في قضايا المناخ والبيئة.

تغير المناخ يهدد الكائنات في البحر المتوسط

وأوضح سمعان أن أبرز التحديات التي تواجه البحر المتوسط هي آثار تغير المناخ الناتج عن الاحتباس الحراري.

ولفت إلى أن معظم الكائنات البحرية تتكيف مع درجات حرارة محددة، ومع انتقالها إلى بيئات أعلى حرارة قد تتعرض بعض الأنواع إلى خطر الانقراض نتيجة عدم قدرتها على التكيف.