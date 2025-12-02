قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية من برلين: دعم الدولة الفلسطينية واستقرار المنطقة ضرورة دولية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
فرناس حفظي

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الثلاثاء ٢ ديسمبر في جلسة حوارية بالعاصمة برلين نظمته مؤسسة Körber Stiftung الألمانية، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي المراكز البحثية البارزة في ألمانيا، إلى جانب مجموعة من صناع السياسات والخبراء المعنيين بالشئون الدولية.

استعرض الوزير عبد العاطي خلال الجلسة رؤية مصر الشاملة تجاه المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

 واستعرض الثوابت المصرية إزاء القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتثبيت اتفاق وقف النار في غزة، استناداً إلى خطة الرئيس الأمريكي "ترامب"، وكذلك أهمية المضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ بشأن غزة ونشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة في إطار حفظ السلام. كما شدد على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية ولإغاثية والطبية إلى سكان القطاع في ظل الوضع الإنساني بالغ التدهور.

وتطرق الوزير عبد العاطي إلى التطورات في عدد من الملفات الإقليمية ومن بينها الأوضاع في السودان وسوريا ولبنان وليبيا، مستعرضا جهود مصر الرامية لدعم الاستقرار والحفاظ على سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مؤسساتها الوطنية.

وفي سياق متصل، عرض الوزير عبد العاطي الرؤية المصرية بشأن الأمن المائي والتطورات في حوض النيل، مؤكداً رفض الإجراءات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي. وشدد على أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي وفقاً للقانون الدولي.

شهد اللقاء نقاشاً مفتوحاً حول سبل تعزيز التعاون الدولي ودعم الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث أكد أن مصر ستواصل دورها البناء عبر بناء جسور التعاون بين مختلف الدول، والتزامها بدعم مقاربات شاملة لحل الأزمات الإقليمية وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة برلين مؤسسة Körber Stiftung الألمانية ألمانيا

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

فيروس ماربورج.. الأعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

فيروس ماربورج..الاعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة
فيروس ماربورج..الاعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة
فيروس ماربورج..الاعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

شراكة جديدة بين العربية للتصنيع وداسو الفرنسية داخل EDEX 2025.. لتوقيع عقد صناعات دفاعية| صور

عقد جديد يدعم سلاسل الإمداد لداسو من مصانع العربية للتصنيع
عقد جديد يدعم سلاسل الإمداد لداسو من مصانع العربية للتصنيع
عقد جديد يدعم سلاسل الإمداد لداسو من مصانع العربية للتصنيع

إلهام شاهين تخطف الأنظار وسط عائلتها فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

إلهام شاهين تخطف الانظار وسط عائلتها فى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 
إلهام شاهين تخطف الانظار وسط عائلتها فى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 
إلهام شاهين تخطف الانظار وسط عائلتها فى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 

