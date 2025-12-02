وزير الخارجية الألماني: مستعدون لدعم مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة

طالب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، جميع الأطراف المعنية بالالتزام بكافة اتفاقيات المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد وزير الخارجية الألماني، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، على ضرورة التزام الجميع بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات وتسليم رافات الإسرائيليين، مؤكدا على ضرورة تدريب الشرطة الفلسطينية ونزع سلاح حركة حماس.

ولفت يوهان فاديفول، إلى أن حل الدولتين هو الحل الأمثل لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، منوها بأن ألمانيا مستعدة لدعم مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة.