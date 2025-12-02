قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انطلاق التصويت بالخارج| سباق الحسم في الدوائر الملغاة يخضع لضوابط صارمة للفوز بالمقاعد الفردية
طفح الكيل.. استياء إيطالي وكندي من هجوم مستوطنين على قرى الضفة الغربية
الأونروا: الاحتلال يواصل التعنت في إدخال المساعدات لغزة
مفاجأة بشأن الأنفلونزا هذا العام ورسالة لطلاب المدارس.. تفاصيل
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا لـ631 شخصا
مفاجآت طولان.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكويت في كأس العرب
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بإعادة 20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
ثابت عند 20 قرشا.. شعبة المخابز تحذر من بيع رغيف الخبز المدعم بأكثر من سعره
اليوم.. أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية الصغير في واقعة الصاروخ
اليوم .. منتخب مصر يفتتح مبارياته في كأس العرب بمواجهة الكويت
أزمة الأدوية انتهت ونصدر للخارج.. نقابة الصيادلة تعلن مفاجأة للمصريين
إعلام إسرائيلي: مقتل منفذ عملية الطعن قرب مستوطنة عطيرت بالضفة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث فرص التعاون مع ألمانيا في قارة إفريقيا

وزير الخارجية يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية
وزير الخارجية يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية
علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين الأول من ديسمبر مع ريم العبلي رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.


وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أثنى على العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا فى مختلف المجالات، وأشاد بالدور البناء الذي تضطلع به ألمانيا في دعم مشروعات التنمية في مصر، لاسيما وأن ألمانيا تعد أحد أهم شركاء التنمية لمصر، معربا عن التطلع لمزيد من التعاون التنموي بين البلدين. ورحب في هذا السياق بنتائج المفاوضات الحكومية بين مصر وألمانيا في مجال التنمية التي عقدت في برلين يوم ١٧ نوفمبر، التى استهدفت تنفيذ المشروعات التنموية في مصر.


كما أعرب وزير الخارجية عن التقدير للتعاون القائم مع ألمانيا في مجال انتقال العمالة والجهود المبذولة من المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، مشيرا الى أن التعاون في هذا المجال يمثل فرصة جيدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين البلدين.


وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أطلع المسئولة الألمانية على آخر التطورات الخاصة بقطاع غزة، مستعرضا الجهود المبذولة لاستضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وأشار في هذا السياق إلى الحرص على المشاركة الألمانية الفعالة فى المؤتمر، مبرزا الدور الحيوى الذى تلعبه وكالة "الأونروا" وضرورة مواصلة تمويلها، مشددا أن دورها لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.


وتناول وزير الخارجية خلال اللقاء الفرص العديدة للتعاون الثلاثي بين مصر وألمانيا في القارة الأفريقية، خاصة في مجالات التنمية وإدارة الموارد المائية. كما أشار الى الدعم الذى تقدمه مصر في مجالات الطاقة والتنمية، ودورها البارز في دعم السلم والأمن في القارة. 

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في أفريقيا، بما في ذلك من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام. كما حرص على إطلاع الوزيرة الألمانية على أبرز ملامح مبادرة السويس والبحر الأحمر StREAM، مشيراً إلى ما تهدف إليه المبادرة من ربط الأطر الاقتصادية والتنموية والبيئية وبناء القدرات للدول المشاطئة للبحر الأحمر.


كما تطرق اللقاء إلى التطورات في السودان، حيث أدان الوزير عبد العاطي الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها منطقة الفاشر، واستعرض الدور الذي تقوم به مصر في إطار الآلية الرباعية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية. كما شدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وتوفير ممرات أمنة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدًا الحرص على تسهيل نفاذ المساعدات بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي في هذا الشأن.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين ريم العبلي رادوفان وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية السفير تميم خلاف وزارة الخارجية

