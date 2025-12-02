قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام
إيران: مستمرون في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفق قوانين البرلمان
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل
الشركات الكورية تلمع في EDEX.. خط إنتاج هاوتزر K9 A1 EGY يقترب من الانتهاء داخل مصانع الإنتاج الحربي

كريم الخطيب

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد جوك تشول بانغ نائب وزير DAPA لشئون برنامج القدرات الكوري الجنوبي والوفد المرافق له، جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" المقام بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تشغيل منظومة الهاوتزر (K9 A1 EGY) داخل أحد مصانع الإنتاج الحربي

أوضح الوزير "محمد صلاح" أن اللقاء شهد مناقشة عدد من موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، في ظل وجود رغبة حقيقية لتفعيل تعاون مثمر بين الجانبين، والذي يؤكده وجود سلسلة من اللقاءات التي جمعت مسؤولي الجانبين خلال الفترة الماضية لبحث أوجه تعزيز التعاون الثنائي، بالإضافة إلى الأعمال الجارية للانتهاء من إقامة خط الإنتاج الذي يتم تجهيزه بماكينات تشغيل منظومة الهاوتزر (K9 A1 EGY) داخل أحد مصانع الإنتاج الحربي، مضيفًا أن هذه المنظومة تعد من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم، مما يعزز عمق العلاقات (المصرية - الكورية الجنوبية) التي تشهد المزيد من التقارب في الوقت الراهن بدعم من القيادة السياسية بالدولتين.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالمشاركة الفعالة للشركات الكورية الجنوبية بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025"، لافتًا إلى أنه حريص على زيارة أجنحة عدد من هذه الشركات ولقاء ممثليها خلال أيام انعقاد المعرض للعمل على فتح آفاق لشراكات تعاونية تعود بالنفع على الجانبين، مثنيًا على جودة وكفاءة الصناعات العسكرية الكورية الجنوبية والتي يتم إنتاجها وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع. 

من جانبه أثنى السيد جوك تشول بانغ نائب وزير DAPA لشئون برنامج القدرات الكوري الجنوبي، على ما اطّلع عليه من معروضات بجناح وزارة الإنتاج الحربي وحرص الوزارة الدائم على تطوير منتجاتها وتصنيع منتجات جديدة بالاستعانة بالبحث العلمي وكذا سعيها لتوطين أحدث التكنولوجيات التصنيعية داخل شركاتها التابعة التي تزخر بإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية متميزة، معربًا عن تطلعه أن تشهد نسخة المعرض الحالية عقد المزيد من الشراكات التعاونية المثمرة بين الشركات الكورية الجنوبية وشركات الإنتاج الحربي.

وأشاد نائب وزير DAPA لشئون برنامج القدرات الكوري الجنوبي، بالتنظيم المتميز لمعرض "EDEX 2025" والذي يعكس ثقل ومكانة الدولة المصرية، مؤكدًا حرص الشركات الكورية الجنوبية على المشاركة في إيديكس نظرًا لكونه حدثًا عالميًا هامًا يستقطب كبرى الجهات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية، لافتاً إلى أن المشاركة في المعرض تعد فرصة واعدة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه مختلف الدول من تكنولوجيات حديثة في مجال الأنظمة الدفاعية.

