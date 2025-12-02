خالد طلعت : اللاعب القطري الوحيد سجّل هدفا بمرماه أمام فلسطين بكأس العرب

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن اللاعب القطري الوحيد في قائمة المنتخب القطري في كأس العرب.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"صدق أو لا تصدق ..سلطان البريك اللاعب القطري الوحيد في قائمة منتخب قطر في كأس العرب بالكامل هو من سجل الهدف العكسي في مرماه لصالح منتخب فلسطين".



انتهت احداث الشوط الأول من مباراة منتخبي قطر وفلسطين لكرة القدم، بالتعادل السلبي بينهما، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب.

وجاء تشكيل منتخب قطر كالتالي:

محمود أبو ندى - لوكاس مينديز - أحمد علاء - أكرم عفيف (C) - أيوب محمد - الهاشمي الحسين - محمد مناعي - سلطان البريك - محمد خالد -أحمد فتحي - عاصم ماديبو.