أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القليوبية
إكسترا نيوز: مصر تواصل تقديم المساعدات إلى قطاع غزة رغم التعنت الإسرائيلي
خالد طلعت : اللاعب القطري الوحيد سجّل هدفا بمرماه أمام فلسطين بكأس العرب

خالد طلعت :سلطان البريك اللاعب القطري الوحيد في قائمة منتخب قطر
خالد طلعت :سلطان البريك اللاعب القطري الوحيد في قائمة منتخب قطر
علا محمد

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن اللاعب القطري الوحيد في قائمة المنتخب القطري في كأس العرب.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"صدق أو لا تصدق ..سلطان البريك اللاعب القطري الوحيد في قائمة منتخب قطر في كأس العرب بالكامل هو من سجل الهدف العكسي في مرماه لصالح منتخب فلسطين".


انتهت احداث الشوط الأول من مباراة منتخبي قطر وفلسطين لكرة القدم، بالتعادل السلبي بينهما، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب.

وجاء تشكيل منتخب قطر كالتالي:
محمود أبو ندى - لوكاس مينديز - أحمد علاء - أكرم عفيف (C) - أيوب محمد - الهاشمي الحسين - محمد مناعي - سلطان البريك - محمد خالد -أحمد فتحي - عاصم ماديبو.

