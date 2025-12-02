قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

إعادة انتخابية بالدائرة الخامسة عشرة "الخليفة" بين سيد حنفي ومحمد سيد عبد العزيز

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي
البهى عمرو

 أكد المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن  الدائرة الخامسة عشر " الخليفة" تجرى الإعادة بين كلا من سيد حنفي طه محمد، ومحمد سيد عبد العزيز.

وأضاف المستشار حازم بدوي، خلال إعلان نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، أن «الجولة الثانية لانتخابات النواب 2025 كانت نزيهة وشفافة لأقصى درجة… وأي مخالفة بتظهر لا تمس النزاهة، بل بتعكس تطور ونضج التجربة الديمقراطية في مصر».

وقد دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والصحفيين والإعلاميين لحضور وقائع المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة بمسرح التليفزيون المصري، "اليوم الثلاثاء" لإعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وفي هذا التقرير نوضح الـ30 دائرة المُلغاة بأحكام القضاء

 

الوادى الجديد

الدائرة الأولى قسم الخارجة

الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة

أسوان

الدائرة الأولى قسم أول أسوان

الدائرة الثالثة مركز النوبة

الدائرة الرابعة مركز ادفو

الأقصر

الدائرة الأولى قسم الاقصر

الدائرة الثانية مركز القرنة

الدائرة الثالثة مركز إسنا

الإسكندرية

الدائرة الأولى قسم أول المنتزة

المنيا

الدائرة الأولى قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة مركز مغاغة

الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص

الدائرة الخامسة مركز ملوى

الدائرة السادسة مركز دير مواس

الجيزة

الدائرة الأولى قسم الجيزة

الدائرة الثالثة مركز البدرشين

الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور

الدائرة السابعة قسم العمرانية

الدائرة التاسعة قسم الأهرام

الدائرة العاشرة قسم أكتوبر

الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر

البحيرة

الدائرة الرابعة مركز المحمودية

الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى

الدائرة السادسة مركز الدلنجات

الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة

سوهاج

الدائرة السابعة مركز البلينا

اسيوط

الدائرة الأولى قسم اول اسيوط

الدائرة الثانية مركز القوصية

الدائرة الرابعة مركز ابو تيج

الفيوم

الدائرة الثالثة مركز سنورس

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لاجراء التصويت  فى هذه الدوائر يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل وفى حالة وجود اعادة يكون التصويت فى الخارج يومى 31 ديسمبر و1 يناير وفى الداخل يومي 3 و4 يناير.

الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي مجلس النواب

