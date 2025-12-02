قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الوطنية للانتخابات تعلن الإعادة بـ مركز الحسينية بالشرقية

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي
البهى عمرو

أعلن المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الدائرة التاسعة مركز الحسينية بالشرقية، وقال إنه تجرى الإعادة بين كلا من: 

حسن محمد حسن، وعمرو عبده محمد عمر، ومصطفى أحمد فتحي، ورائف السيد محمد.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لأنه انتهت الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في ظل متابعة دقيقة لمجريات العملية الانتخابية وقد جرت في مناخ ديمقراطي.


وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب شهدت انضباطا شديدا ومشاركة كافة فئات الشعب، ولا يمكن اعتبار ظهور أي مخالفة انتقاصا من شفافية ونزاهة انتخابات مجلس النواب 2025.


وتابع:رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لا نتستر على أي مخالفة أو مخالف في انتخابات مجلس النواب 2025، وتم إبطال اللجنة الفرعية رقم 78 بدائرة بلقاس في محافظة الدقهلية.


وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنه تم إبطال اللجنة الفرعية رقم 49 بدائرة طوخ في محافظة القليوبية، وإبطال اللجنتين الفرعيتين لم يؤثر على نتيجة الدائرتين في محافظتي الدقهلية والقليوبية.


وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وفوز القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرة قطاع شرق الدلتا.
 

وقد دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والصحفيين والإعلاميين لحضور وقائع المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة بمسرح التليفزيون المصري، "اليوم الثلاثاء" لإعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وفي هذا التقرير نوضح الـ30 دائرة المُلغاة بأحكام القضاء

 

الوادى الجديد

الدائرة الأولى قسم الخارجة

الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة

أسوان

الدائرة الأولى قسم أول أسوان

الدائرة الثالثة مركز النوبة

الدائرة الرابعة مركز ادفو

الأقصر

الدائرة الأولى قسم الاقصر

الدائرة الثانية مركز القرنة

الدائرة الثالثة مركز إسنا

الإسكندرية

الدائرة الأولى قسم أول المنتزة

المنيا

الدائرة الأولى قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة مركز مغاغة

الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص

الدائرة الخامسة مركز ملوى

الدائرة السادسة مركز دير مواس

الجيزة

الدائرة الأولى قسم الجيزة

الدائرة الثالثة مركز البدرشين

الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور

الدائرة السابعة قسم العمرانية

الدائرة التاسعة قسم الأهرام

الدائرة العاشرة قسم أكتوبر

الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر

البحيرة

الدائرة الرابعة مركز المحمودية

الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى

الدائرة السادسة مركز الدلنجات

الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة

سوهاج

الدائرة السابعة مركز البلينا

اسيوط

الدائرة الأولى قسم اول اسيوط

الدائرة الثانية مركز القوصية

الدائرة الرابعة مركز ابو تيج

الفيوم

الدائرة الثالثة مركز سنورس

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لاجراء التصويت  فى هذه الدوائر يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل وفى حالة وجود اعادة يكون التصويت فى الخارج يومى 31 ديسمبر و1 يناير وفى الداخل يومي 3 و4 يناير.

المستشار حازم بدوي الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات

