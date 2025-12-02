قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدعم الاتحاد الدولي | إنشاء مركز إقليمي لرياضة السلاح في مصر
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توقيف الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بتهمة الاحتيال

الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام بلجيكية بأنه تم توقيف الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في إطار تحقيق بشأن احتيال مرتبط باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي .

وفي سياق أخر ؛ كشف مجدي يوسف مراسل صدى البلد من بروكسل، عن تفاصيل اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه تم مناقشة العديد من الملفات منها  ملف السلام بالشرق الأوسط مرورا بالأزمة في السودان بمنطقة المتوسط ونهاية بما يحدث بين روسيا وأوكرانيا.

وقال مجدي يوسف، خلال تصريحات لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن أول توصية هي السلام في منطقة الشرق الأوسط يعتمد على أمور كثيرة منها دور المجتمع الدولي والدول المحورية مثل مصر، 
ولكن يعتمد على عدو وجود اي دور مستقبلي لحماس في المنطقة، مؤكدا أن هناك احتمال لتوسيع عمل بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود في رفح.

وتابع مراسل صدى البلد من بروكسل، أن إيطاليا أعلنت عن لسان وزير خارجيتها أعلنت أنه سيتم تدريب قوات الشرطة في غزة، إضافة إلى إعلان فرنسا انه ستشارك بـ 100 شرطي إضافي لتدريب قوات الشرطة في غزة.

وأشار مجدي يوسف إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن أنه ملتزم بالعمل على إقامة الدولة الفلسطينية واستمرار دعم الجهود لاستقرار المنطقة وتخصيص دعم إضافي 82 مليون يورو مخصصة للنفقات الأساسية كالرواتب وتحلية مياه الشرب والتغذية.

الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الإتحاد الأوروبي تهمة الاحتيال فيديريكا موغيريني أموال الإتحاد الأوربي الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

ترشيحاتنا

كسوف الشمس

كورونا الشمس تكشف وجهها الخفي… ظاهرة فلكية نادرة فى مدينة مصرية| إيه الحكاية؟

كوكب المريخ

مفاجأة.. المريخ صالح للحياة منذ مليارات السنين| إيه الحكاية؟

رائد فضاء

ما مصير رائد الفضاء إذا مات على سطح القمر؟.. سيناريوهات غير متوقعة

بالصور

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

فيديو

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد