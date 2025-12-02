تشكيل منتخب مصر للشابات في نهائي بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عاماً

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاماً بقيادة أميرة يوسف عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ مواجهة منتخب المغرب في نهائي بطولة شمال أفريقيا للشابات.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم بتوقيت القاهرة على ستاد الهادي النيفر معقل نادي الملعب التونسي.



التشكيل جاء على النحو التالي:

حبيبة صبري – جنة أحمد – حبيبة أشرف – حبيبة عمرو – فرحة الجارحي – رودينا عبد الرسول – جوانا جورج – منة عزت – فرح المهدي – حبيبة عصام – نغم النجار.

كان منتخب مصر قد تأهل للمباراة النهائية بعد تصدره المجموعة الأولي بفوزين على تونس (1 – 0) وليبيا (12 – 0) ثم لحق به المنتخب المغربي بعد أن أمن صدارة المجموعة الثانية بفوزين أيضاً على الجزائر (4 – 1) والأردن (3 – 0).