رياضة

تعديل موعد مباراة منتخب الناشئات والمغرب بنهائي دورة شمال أفريقيا

يسري غازي

أبلغت اللجنة المنظمة لدورة شمال أفريقيا بعثة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما بتقديم موعد المباراة النهائية بين مصر والمغرب المقرر لها اليوم الثلاثاء 30 دقيقة، لتقام فى الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة بدلا من الرابعة عصرا كما كان مقررا.

جاهزون لنهائي المغرب 
أكدت أميرة يوسف المدير الفني لـ منتخب مصر للناشئات تحت 17 عاما جاهزية الفراعنة لخوض المباراة النهائية فى دورة شمال إفريقيا المقامة حاليا في تونس.

قالت أميرة يوسف فى تصريحات خاص لـ صدى البلد: المفروض إحنا في إنتظار هنلاعب مين في النهائى المغرب هيلاعب الأردن والفائز من المنتخبين سيواجه ناشئات منتخب مصر.

أضافت أميرة يوسف: المباراة النهائية هتكون بعد غد الثلاثاء في تمام الساعة الـ 3 والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

واصلت أميرة يوسف: لسه حاليا متبلغين إن اللى فات كوم والي جاى كوم تانى وعايزين نعمل حاجة مفيش منتخب قبل كده أخد بطولة شمال إفريقيا ودا لقب جديد تماما على المنتخبات المصرية.

واستطردت أميرة يوسف: هى بطولة ودية بس إحنا بدأنا تدريبات استعداد للمباراة النهائية فى دورة شمال إفريقيا وهي قوية وتركيزها عالى جدا وإحنا واخدينها جد أوي مش بطولة ودية.

وعن لقاء ليبيا الذي انتهي بفوز ساحق لـ منتخب مصر بنتيجة 12 / صفر قالت أميرة يوسف: واللهي لو اتفرجت على الماتش هتعرف إنى حجمت اللاعبات ومنتخب ليبيا كانوا صغار في السن وكمان أول مرة يلعبوا كرة.

منافسات دورة اتحاد شمال إفريقيا الودية، المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري وحتى 3 ديسمبر المقبل. 

