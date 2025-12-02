هيئة الكتاب تصدر «الأعمال السردية الكاملة» لمحمد سلماوي

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، أحدث إصداراتها ضمن مشروع الأعمال الكاملة للكاتب الكبير محمد سلماوي، وذلك من خلال كتاب «الأعمال السردية الكاملة – المجموعات القصصية»، الذي يضم أبرز مجموعاته القصصية التي شكّلت علامات مميزة في مسيرته الإبداعية الممتدة منذ مطلع الثمانينيات وحتى اليوم.

ويحتوي الإصدار الجديد على ثلاث من أهم مجموعات سلماوي القصصية، وهي: «باب التوفيق»، «إزيدورا والأوتوبيس»، و«شجرة الجميز»، وهي الأعمال التي عكست في حينها قدرة الكاتب على التقاط التفاصيل الإنسانية العميقة، ورصد التحولات الاجتماعية والسياسية بمهارة سردية رفيعة، وتمثل هذه المجموعات مراحل مختلفة من تطور مشروعه الأدبي، بدءًا من استلهام التراث والواقع، مرورًا بتوظيف الرمزية، وصولًا إلى طرح أسئلة جوهرية حول الهوية والمصير الإنساني.

ولا يقتصر الإصدار على إعادة جمع المجموعات السابقة، بل يقدّم للقارئ إضافات جديدة تتمثل في قصتين تُنشران لأول مرة ضمن أي كتاب من كتب سلماوي، هما: «نادية والإخوان» و«رسالة الأسير الإسرائيلي»، وتكشف القصتان عن جانب آخر من اهتمام الكاتب بالقضايا السياسية والاجتماعية المعاصرة، وطريقة معالجته لها من منظور إنساني يتجاوز المباشرة، عبر سرد مكثف وشخصيات تتفاعل مع لحظات مصيرية في التاريخ الحديث.

ويأتي هذا الإصدار في إطار مشروع شامل تتبناه الهيئة المصرية العامة للكتاب لإصدار الأعمال الكاملة لكبار رموز الإبداع المصري، بهدف الحفاظ على تراثهم الأدبي وإتاحته للأجيال الجديدة في صورة محدثة وموثقة، كما يتيح الكتاب فرصة نادرة للقرّاء والباحثين لإعادة اكتشاف عالم سلماوي القصصي، والتعرف على تطور أسلوبه وموضوعاته عبر أربعة عقود من الكتابة.

وتعد أعمال محمد سلماوي – بما تحمله من رؤية ثقافية واسعة وشغف بالإنسان ومصائره – جزءًا أساسيًا من المشهد الأدبي العربي الحديث، فقد استطاع عبر قصصه ومسرحياته ومقالاته أن يرسخ لنفسه مكانة خاصة بين كتّاب جيله، ويأتي هذا الكتاب ليضيف لبنة جديدة في توثيق هذا المشروع الأدبي الكبير، ويعيد تقديمه في صياغة واحدة شاملة تجمع بين القديم والجديد.

ويُطرح الكتاب حاليًا بجميع منافذ بيع الهيئة، إضافة إلى جناحها في المعارض المحلية والدولية، ليكون متاحًا أمام جمهور الأدب ومحبي السرد العربي المعاصر.