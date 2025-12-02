طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور تحتفل بعقد من العطاء وتكرم أبطال الوطن وتطلق نصبا تذكاريا

شهد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، انطلاق التجمع السنوي لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور، والذي يتزامن هذا العام مع مرور عشرة أعوام على تأسيس الأسرة بجامعة دمنهور، بحضور الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة منال مصطفى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور عمرو هيكل، منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة دمنهور، وعمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، و منسقي أسرة طلاب من أجل مصر بمختلف كليات الجامعة، ومسئولي رعاية الطلاب بالكليات، من أمام مقر كلية الهندسة بالمجمع النظري للكليات بالأبعادية، بمشاركة و تنظيم أسرة طلاب من أجل مصر.

من جانبه أعرب رئيس جامعة دمنهور، عن بالغ سعادته وفخره بنجاح أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور على مدار عشر سنوات كنواة حقيقية يمكن الاعتماد عليها في قيادة مؤسسات الدولة مستقبلا، مشيدا بدورهم في تنظيم الأنشطة الطلابية والفعاليات المجتمعية المتنوعة التي تساهم في تنمية الروح الشبابية وتعزيز المشاركة المجتمعية لطلاب الجامعة، سعيا من طلاب الأسرة نحو تكوين مجتمع طلابي متطور يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وإعداد وتدريب الطلاب الجامعيين ليكونوا قادة المستقبل.

هذا وقد أشاد "ترابيس" بالاحتفال الرائع الذي تم تنظيمه اليوم، و الذي يأتي تجسيدا لروح الوطنية والانتماء لدى طلاب الأسرة، واعتزازهم بشهدائنا الأبرار، مؤكدا أن الطلاب أبدعوا اليوم في التعبير عن حبهم لوطنهم بطريقتهم الخاصة، وحرصهم على إرسال رسالة لأصحاب العطاء من شهدائنا الأبرار، وذلك من خلال نصب تذكاري يضم صورا لأكثر من 20 شهيد من شهداء مصر الأبرار منهم الشهيد البطل العقيد محمد مبروك، الشهيد البطل العقيد أحمد منسي، الشهيد البطل العقيد خالد العريان، الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي، الشهيد البطل الرائد أحمد مناع، الشهيد البطل هشام بركات، وغيرهم من شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا من أجل بقاء هذا الوطن والحفاظ على مقدرات شعبنا العظيم، ليحققوا لمصر دائما صمود يؤكد وحدة الشعب المصري.

فيما أشاد الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بدور طلاب أسرة "من أجل مصر” في تعزيز العمل التطوعي والوطني داخل الحرم الجامعي، مؤكدًا أنهم يمثلون نموذجا يحتذى به لكل طلاب الجامعة، مؤكدا أن ما يقوم به أبناؤنا من أعمال تطوعية وخدمية يؤكد حرصهم على المساهمة في بناء الوطن، و تجسيد روح المسؤولية والانتماء، ويشكلون مثالاً حياً للطلاب الآخرين، لافتا أن جامعة دمنهور تولي اهتمامًا خاصًا لتمكين هذه المبادرات لخدمة المجتمع المحلي والوطن، واختتم "شعلة" كلمته بتوجيه رسالة للطلاب ليكونوا فخورين بما حققوه، و أن يكونوا قدوةً لغيرهم من زملائهم.

شقيقة الشهيد أحمد مناع: شهدائنا الأبرار لم يقدموا أرواحهم فحسب بل قدموا المستقبل لمصر و مهدوا لنا طريق الاستقرار والأمان الذي نواصل فيه اليوم مسيرة البناء والتنمية

وفي كلمتها اعربت الطالبة چنا مناع، عضو بأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور، شقيقة الشهيد البطل أحمد مناع، عن بالغ فخرها و اعتزازها بالمشاركة في احتفالية اليوم؛ لتكريم شهدائنا الأبرار الذين لم يقدموا أرواحهم فحسب؛ بل قدموا المستقبل لمصر فقد مهدوا لنا طريق الاستقرار والأمان، الذي نواصل فيه اليوم مسيرة البناء والتنمية، وبفضل تضحياتهم استطاعت مصر أن تواجه التحديات، و تمضي قدما في تنفيذ المشروعات القومية التي أصبحت شاهدا على صلابة هذا الوطن و عزيمة شعبه.

و أضافت أن أسرة الشهيد البطل أحمد مناع، فخورة جدًا بوضع اسم الشهيد في سجل الخالدين، معبرة عن اعتزاز العائلة بأن تضحيات الشهيد لم تذهب سدى، وأن مصر لا تنسى أبطالها.

فيما أعرب الدكتور عمرو هيكل، عن سعادته باحتفال الأسرة اليوم بمرور عشر سنوات من العطاء والتميز، عشر سنوات من العمل الجاد، من المبادرات الوطنية، ومن الأنشطة التي جمعت بين العلم والوطن، وساهمت في بناء شخصيات الطلاب وصقل مهاراتهم، مؤكدا حرص طلاب الأسرة في هذه المناسبة على توجيه رسالة خالصة من القلب إلى شهداء مصر الأبرار، الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن، مؤكدا أن دماءهم الطاهرة هي التي تضئ الطريق و تلهم الأجيال لتحقيق العزة والرفعة. كما جدد الطلاب العهد بأن تكون أسرة “طلاب من أجل مصر” منبراً للفكر المستنير، ومنصة للعمل الوطني، وأن تكون دوماً عند حسن ظن قيادتنا وشعبنا، موجهين جزيل الشكر والامتنان لإدارة جامعة دمنهور لدعمهم المستمر، و رعايتهم الكريمة لهذه المسيرة.



هذا وقد أهدى طلاب أسرة من أجل مصر أغنية بعنوان" ثابت يابلدي" لأرواح شهدائنا الأبرار كما قامت الطالبة آلاء زيدان، عضو أسرة طلاب من أجل مصر، بآداء الأغنية بلغة الإشارة، و قام الطلاب بوضع الزهور أمام النصب التذكاري للشهداء.